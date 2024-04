Virginia Fonseca usa joias que custam bem mais do que um apartamento

Virginia Fonseca esbanja riqueza ao usar joias caríssimas em sua festa de aniversário de 25 anos. Confira o valor das joias dela

A influenciadora digital Virginia Fonseca esbanjou riqueza ao escolher joias caríssimas para usar em sua festa de aniversário de 25 anos no último final de semana. Ela reuniu seus amigos e familiares em uma mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e exibiu um visual impecável.

A musa usou um vestido amarelo exclusivo e deixou suas joias brilharem. Ao todo, ela usou joias avaliadas em R$ 764 mil.

A estrela apareceu com relógio de ouro da Rolex que é avaliado em R$ 281 mil, uma pulseira em formato de cobra da Bvlgari, que custa R$ 241 mil, um conjunto de pulseiras da Van Cleef & Arpels, avaliado em R$ 168 mil e mais uma pulseira da Cartier, que custa R$ 34 mil. Para completar o visual, ela usou anel de Paulo Teixeira, que custa cerca de R$ 40 mil.

View this post on Instagram A post shared by Virginia Fonseca Costa (@virginia)

View this post on Instagram A post shared by Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca comemora 25 anos e ganha declaração de Zé Felipe

Virginia Fonseca comemorou em suas redes sociais, neste sábado, 06, a chegada de seus 25 anos. No feed, a influenciadora digital publicou algumas fotos de biquíni, exibindo a barriguinha de sua terceira gravidez e agradecendo mais um ciclo de vida.

Além das fotos com o marido e mostrando a barriga, Virginia posou com as filhas e alguns convidados, que estavam usando abadás personalizados com o nome da influenciadora e sua idade.

"Viva eu! Hoje completo 25 anos, um novo ciclo se inicia e só tenho agradecer a Deus por absolutamente tudo e a única coisa que peço é saúde, para mim e para todos que amo! O resto a gente corre atrás. Dois mil e vinte e quatro é nosso, toda honra e glória a Deus!", escreveu a influenciadora na legenda do post.

Já o cantor Zé Felipe, seu marido, fez uma declaração emocionante em seu Instagram logo nos primeiros minutos do dia. Juntos desde de 2020, o casal está à espera de José Leonardo e já são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um.

"Você é meu presente! Agradeço todos os dias a Deus por ter te conhecido, por cruzar nossos caminhos. Construímos uma família linda, meu amor e cada momento é especial. Refletir sobre isso me emociona e me faz entender o quão a felicidade é nossa companheira, o quão você é forte, talentosa e guerreira em tudo", disse ele em um trecho da legenda.