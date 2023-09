Virgínia Fonseca alia look a bota de dedo e visual gera alvoroço na web: 'Arrasando'

Virgínia Fonseca apostou em look de grife para sair com o marido, Zé Felipe, e filhas

Virginia Fonseca e Zé Felipe atualizaram a foto em família em suas redes sociais. Na companhia das filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 10 meses, o casal esbanjou estilo no clique. Além da beleza, o calçado de luxo escolhido pela influenciadora para a composição do look foi alvo de comentários nos comentários da publicação.

Para prestigiar o aniversário do afilhado, Virgínia apostou na bota de dedo que ganhou da sogra, Poliana Rocha, em abril, quando completou 24 anos. O sapato pode ser encontrado por R$ 12 mil no site da marca. O design da peça é uma combinação de rasteirinha de dedo com uma bota de cano longo. "Partiu comemorar a vida do nosso afilhado, Miguel! Prontos, preparados e querendo", disse a empresária na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Look de Virgínia Fonseca divide opiniões na web

Virgínia Fonseca surgiu fashionista e acabou dividindo opiniões à respeito da montação eleita para o evento. "Só está usando a bota-sandália para mostrar que gostou do presente da sogra. Tá forçando a barra", alfinetou uma. "Só lembro da sandália que a mulher de Leonardo deu a ela e geral falou que ela não tinha gostado e não iria usar. Olha aí, arrasando na sandália", rebateu outra. "Mulher, te amo, mas essa bota não dá", afirmou uma terceira. "Virgínia, entregando nos looks sempre", defendeu um.

Outro detalhe reparado por uma internauta: o cinto usado por Virgínia da grife Dolce & Gabbana. "Só esse cinto aí paga minhas contas", se referiu a fã ao acessório que custa R$ 1.950. "Verdade. O cinto é de milhões", acrescentou uma. "O cinto eu não sei, mas essa bota paga minhas contas e ainda sobra para viajar para Caldas Novas", brincou uma usuária. "Cintuzão D&G. Amo", completou um.