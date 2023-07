Virginia Fonseca posta foto com filhas combinando pijamas: "Princesas"

A influenciadora, Virginia Fonseca, postou um clique que encantou os seguidores e recebeu uma chuva de elogios

Virginia Fonseca encantou os fãs neste domingo, 16, ao mostrar que ela e as filhas, Maria Alice, de 1 ano, e Maria Flor, de 7 meses, combinaram seus pijamas.

As meninas são fruto do casamento da influenciadora de 24 anos com o cantor Zé Felipe, de 25. No clique, o trio aparece esbanjando fofura com os pijamas iguais. Virginia ainda impressionou os seguidores ao posar sem maquiagem, exibindo sua beleza natural.

Os seguidores da influencer se derreteram com a fofura das pequenas e encheram a publicação de comentários: “A Maria Alice é a cópia da Virgínia”, apontou uma, “Gente a Flor é muito simpática”, comentou outra, “Lindas, mãe e filhas perfeitas”, elogiou outra.

Virginia Fonseca se pronuncia e causa polêmica: “Assustei”

Neste sábado, 15, Virginia Fonseca se viu envolvida em polêmica e se manifestou nas redes sociais. Isso porque, nesta última sexta-feira, 14, a chef de cozinha Paola Carosella participou de um podcast em que lançou uma indireta para uma influenciadora digital. Apesar de não citar nomes, não foi difícil decifrar que a pessoa que Paola estava se referindo era Virginia.

A influenciadora foi ao seu Threads se abrir sobre o ocorrido. “Pior que eu gostava da Paola, mesmo ela sendo chef de cozinha e eu não entender absolutamente nada sobre”, começou dizendo a esposa do cantor Zé Felipe.

“Mas enfim, faz parte... Cada um externa o que tem dentro de si. Eu nunca perderia meu tempo indignada com a fama de outra pessoa. Sei que cheguei muito longe e isso assusta, mas só estou aqui porque DEUS permitiu e toda honra e glória a Ele sempre”, concluiu a mãe de Maria Flor e Maria Alice. 3

Além da postagem, Virginia ainda compartilhou uma mensagem de uma fã que rebatia a indireta de Paola. Na entrevista, a cozinheira acusou a influenciadora digital de “só postar foto de bunda”.