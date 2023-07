Após indireta de Paola Carosella, Virginia Fonseca se pronuncia e causa polêmica: “Assustei”

A influenciadora Virginia Fonseca respondeu a uma indireta feita pela chef de cozinha Paola Carosella em uma entrevista

Neste sábado, 15, Virginia Fonseca se viu envolvida em polêmica e se manifestou nas redes sociais. Isso porque, nesta última sexta-feira, 14, a chef de cozinha Paola Carosella participou de um podcast em que lançou uma indireta para uma influenciadora digital. Apesar de não citar nomes, não foi difícil decifrar que a pessoa que Paola estava se referindo era Virginia.

A influenciadora foi ao seu Threads se abrir sobre o ocorrido. “Pior que eu gostava da Paola, mesmo ela sendo chef de cozinha e eu não entender absolutamente nada sobre”, começou dizendo a esposa do cantor Zé Felipe.

“Mas enfim, faz parte... Cada um externa o que tem dentro de si. Eu nunca perderia meu tempo indignada com a fama de outra pessoa. Sei que cheguei muito longe e isso assusta, mas só estou aqui porque DEUS permitiu e toda honra e glória a Ele sempre”, concluiu a mãe de Maria Flor e Maria Alice.

Além da postagem, Virginia ainda compartilhou uma mensagem de uma fã que rebatia a indireta de Paola. Na entrevista, a cozinheira acusou a influenciadora digital de “só postar foto de bunda”.

“Rolei o feed da Virginia e não achei foto de bunda, que absurdo, tem várias fotos lindas dela, porque ela é linda, e da família dela. E sim, eu faço parte dos 43 milhões que a seguem, sabe por quê? Porque ela chegou lá sendo gente como a gente, ela mostra sua rotina sem filtros, ao mesmo tempo que está viajando em um lugar super chique, ela está dormindo com a camiseta amarrotada, está lavando a cabeça na pia, ela não tem medo de postar sua vida, não é perfeita o tempo todo, é como a gente”, dizia a postagem feita pela seguidora.

Porém, a resposta de Virginia causou controvérsia e gerou discussões nas redes sociais. Alguns seguidores apoiaram a influenciadora e discordaram de Paola. “Por isso você está onde está... não vejo você falando mal de ninguém! Vive para a família e glorifica a Deus!”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Sabe o quando o brilho de alguém incomoda. Continue sendo você, trabalhe muito mesmo, viaje, saia, conquiste sim, o mundo é seu”.

Outros seguidores não concordaram com Virginia e deram razão para a chef entrevistada no Podpah. “Não é sobre ‘estar incomodada’, foi apenas uma reflexão de como isso mostra os valores da sociedade de hoje. O que é considerado ‘interessante’. E do péssimo exemplo para esta nova geração. Às vezes é bom receber críticas e absorvê-las de forma que isso sirva para uma autoavaliação. Nem tudo é ‘inveja’”, comentou uma seguidora.

E outro seguidor concordou com a fala de Paola: “Mas ela não perdeu tempo indignada com a sua fama, acho que você entendeu errado. A crítica está sobre a influência que você tem sobre as pessoas que se espalham no que você compartilha nas redes sociais. Ela ensina pessoas a cozinhar, você vende padrão de vida”.

Reprodução: Threads

Relembre o que foi dito por Paola!

A chef de cozinha Paola Carosella foi a convidada desta sexta-feira, 14, do podcast Podpah. Em determinado momento, a cozinheira começou a falar sobre redes sociais e influenciadores. E, sem citar nomes, comentou sobre uma influenciadora em específico.

“Hoje conheci uma, que parece que inventou uma base que cai, não sei quem é, não entendi. Mas minha filha me contou. Aí você vai ver o feed e só tem bunda. Como tem 40 milhões de pessoas que seguem?”.