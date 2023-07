Paola Carosella detona influenciadora digital e web aponta quem é: “Vida de mentiras”

A chef de cozinha Paola Carosella causou comoção ao mandar indireta para influenciadora digital durante entrevista

Nesta sexta-feira, 14, Paola Carosella causou comoção na internet ao mandar uma indireta para uma influenciadora digital. O momento ocorreu durante a participação da chef no podcast “Podpah” apresentado por Igão e Mítico, e pegou espectadores de surpresa.

A cozinheira e apresentadora estava comentando sobre seu programa no canal GNT, “Alma de Cozinheira”, em que recebe convidados para um jantar com conversas. A ex-jurada do Masterchef pontuou que não queria que seu programa fosse de entrevista, mas sim, uma conversa curiosa com os convidados.

Paola começou a comentar sobre influenciadores e sobre o consumo de conteúdo nas redes sociais: “Tem muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, que quando você olha o que elas fazem, é tudo meio falso, quando você fala, as pessoas assistem e gostam do que a gente faz, vocês... [apresentadores do podcast], porque é verdadeiro”.

Foi então que Paola, sem citar nomes, lançou uma indireta: “Enquanto tem criadoras de conteúdo ou influencers que tem 42 milhões de seguidores e só postam foto de bunda, eu fico olhando...”.

Esta fala já chamou a atenção de alguns espectadores, já que a influenciadora Virginia Fonseca tem cerca de 43 milhões de seguidores em seu Instagram, número bem próximo do que foi citado por Paola.

Mas a crítica de Paola não parou por aí, e nem as semelhanças com Virginia Fonseca: “Hoje conheci uma, que parece que inventou uma base que cai, não sei quem é, não entendi. Mas minha fiha me contou. Aí você vai ver o feed e só tem bunda. Como tem 40 milhões de pessoas que seguem?”.

“E foi muito legal essa conversa. Porque falei: ‘Por que 40 milhões de pessoas seguem essa mulher que só posta foto de bunda?’. E a minha filha, com 11 anos, falou: ‘Porque querem ser igual a ela’. Então, por um lado, tem um monte de gente que almeja isso, que acha que é a fórmula da felicidade ou da perfeição ou o que for”, ainda disse.

A semelhança da influenciadora citada pela comandante do “Alma de Cozinheira” com Virginia Fonseca foi rapidamente notada, principalmente por conta da “base que cai”. Essa fala pode remeter a polêmica base da influenciadora que foi muito criticada ao ser lançada.

Após a fala de Paola, a polêmica nas redes sociais foi instaurada. Alguns ficaram do lado de Paola e concordaram com as falas da chef. “Sério que estão xingando a Paola Carosella? Por causa da Virginia? Ah, me poupe, né? Nem a Virginia sabe porque tem 40 milhões de seguidores”, comentou um fã. Outra seguidora escreveu: “Não acredito que estão cancelando a Paola por simplesmente falar a verdade. Se toquem”. Uma admiradora ainda declarou: “Eu admiro as pessoas certas na minha vida! Paola é perfeita”.

Porém, tem quem ficou do lado de Virginia e criticou Paola. “Meu Deus, a Paola falando a Virginia, não esperava isso dela”, disse uma espectadora. E outra fã de Virginia escreveu: “Paola Carosella vai no Podpah tacar hate na Virginia ao vivo? Pelo amor de Deus, um espaço pra falar tanta coisa boa e a mulher me vem com essa”.

não acredito que tão CANCELANDO a Paola Carossella por simplesmente falar a VERDADE! Se toquem seus micosos, Virgínia é o exemplo de futilidade gostem vocês ou não!!! — P. (@BlnchttComer) July 15, 2023

Sério que tão xingando a Paola Carosella? Por causa da VIRGÍNIA??? ahhh me poupe né, nem a virginia sabe pq tem 40 milhões de seguidores pic.twitter.com/95OfaWmsDC — henry (@MHenrique35994) July 15, 2023

paola carosella vai no podpah pra tacar hate na Virgínia ao vivo? peloamordedeus um espaço pra falar tanta coisa boa essa mulher me vem com essa — perdulária🤑 (@taispmartinez) July 15, 2023

Meu Deus a Paola Carosella falando da Virgínia, não esperava isso dela — dona encrenca (@princip3mestic) July 15, 2023

Minha conclusão:



Eu admiro as pessoas certas na minha vida!!

Paola é PERFEITA!

Cuida da sua filha, de coração!@PaolaCarosella



pic.twitter.com/j1gUyxUnW8 — Pat SeokJin 저는 빛과 그림자예요 - Bulletproof (@Bangtan_Patt) July 15, 2023

Confira aqui a entrevista de Paola!

Barrados!

Paola se envolveu em outra confusão recentemente, e compartilhou o ocorrido com seus seguidores nas redes sociais. A chef foi com seu namorado Manuel Sá acompanhar um desfile da São Paulo Fashion Week.

Porém, ao chegarem lá, foram barrados de entrar no evento. “Eu fiquei do lado de fora. Eu estava na lista, fui barrada. Acho que confusões. Eu cheguei 19h12, mas não estava escrito que o show começava na hora, e aí fecharam. Estava louca para ver. Vou ficar imaginando as roupas lindas”, comentou Paola em entrevista depois o ocorrido.