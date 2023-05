Paola Carosella é barrada em desfile com o namorado: 'Fiquei do lado de fora'

Paola Carosella exibe foto inédita com o namorado bonitão ao revelar que foi barrada em desfile de moda

A chef de cozinha e apresentadora Paola Carosella surpreendeu ao contar que barrada em um desfile no SPFW nesta sexta-feira (26). Ela mostrou uma foto ao lado do seu namorado, Manuel Sá, nas redes sociais e brincou sobre o ocorrido, já que os dois não puderam assistir ao desfile por causa do atraso.

“Choquei! Casal glamouroso é barrado no SPFW! É porta na cara, Brasil! Mentira, chegamos tarde mesmo, obrigada aos envolvidos”, disse ela. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela explicou o que aconteceu para não ter conseguido assistir ao desfile.

“Eu fiquei do lado de fora. Eu estava na lista, fui barrada. Acho que confusões. Eu cheguei 19h12, mas não estava escrito que o show começava na hora, e aí fecharam. Estava louca para ver. Vou ficar imaginando as roupas lindas”, disse ela.

Além disso, Paola também contou sobre o relacionamento com o namorado. “Ele é discreto, é um amor. Estou [apaixonada]. Acho que o que vira pauta não chega a ser tão pessoal assim. O pessoal a gente guarda, né?”, declarou.

Atualmente, ela apresenta o programa Alma de Cozinheira, no GNT.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paola Carosella (@paolacarosella)

Um ano do namoro de Paola Carosella

Em abril deste ano, a chef de cozinha e apresentadora Paola Carosella (50) comemorou que seu relacionamento com o seu namorado, o diretor e fotógrafo Manuel Sá completou um ano!

“Um ano inteiro de vida gostosa ao teu lado Manuel Sá, meu amor, meu homem, meu gato, meu baiano arretado que passa frio com 34 graus e toma sol de pijama. Por muitos mais anos assim, tão respeitosos, honestos, verdadeiros, juntos, divertidos e cheios de amor. te amo Manual, Manu, Manolito (só precisamos resolver o negócio da gaveta)”, escreveu a chef de cozinha, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Um ano que passou assim, fazendo meu coração pular quando menos espero. Onde vivemos o presente todos os dias tão juntos, com tanto carinho e amor. Por todos os anos assim do seu lado. Te amo, Manteiguinha, Paola. E em minha defesa, como bom baiano, só tiro o pijama quando o sol não fica com meia hora pra aparecer. (já sei o que fazer com a gaveta rs)”, retribuiu Manuel, nos comentários da postagem.