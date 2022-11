Virginia Fonseca publica ensaio com uniforme do Brasil para parabenizar Maria Flor

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe completou um mês com ensaio fotográfico para Copa do Mundo

A filha de Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24), Maria Flor, está completando um mês nesta terça-feira, 22. Para homenagear a pequena, os papais escolheram tema apropriado para a sessão de fotos: Copa do Mundo.

Vestindo um uniforme do Brasil em uma das fotos e de Portugal na outra para homenagear o pai póstumo que era do país, onde Virginia inclusive já morou.

"1 mês da nossa cutuca!!!! Que Deus continue abençoando sua vida filha, ilumine seus caminhos e que você seja muitoo feliz sempre. E por cá, já preparados pra copa", escreveu a influenciadora na legenda.

Confira as fotos de Maria Flor postadas por Virginia Fonseca: