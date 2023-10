Virginia Fonseca posa com filha e internautas apontam semelhança: "Mini Virginia"

Virginia Fonseca encanta seus seguidores em nova foto com sua filha mais velha, Maria Alice; confira a semelhança entre as duas!

A influenciadora digital Virginia Fonseca faz questão de explodir seus seguidores de fofura com fotos de suas filhas. Nesta quarta-feira, 25, a esposa do cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, surgiu ao lado de sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, e encantou a todos com a beleza das duas.

A loira, que também é mãe da Maria Flor, que completou 1 ano no último domingo, 22, publicou uma foto agarrando sua primogênita em seu perfil oficial do Instagram. No clique, as duas fazem uma careta adorável para a câmera e se divertem em um momento de mãe e filha.

"TOOOOOTAAAAAAAA, que carinha lindaaaaaaaa", escreveu Virginia na legenda da publicação. "Amo vocês", disse o pai da pequena, Zé Felipe. "Amo tantoooooo", declarou a esposa de Leonardo e sogra da influenciadora, Poliana Rocha.

Nos comentários, seus fãs não deixaram de reparar na semelhança entre as duas. "Lindas, a cópia uma da outra", disse um deles. "Maria Alice tentando imitar a Virgínia kkk", disparou outro. "Virginia e uma mini Virginia", brincou outro. "A mesma mania de apertar a boca", apontou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca comenta rumores de gravidez

Mais cedo nesta quarta-feira, 25, Virginia Fonseca foi até suas redes sociais para comentar um rumor que está circulando com seu nome. Isso porque ela voltou a ser alvo de especulações sobre uma possível gravidez após relatar enjoos e alguns outros sintomas ao longa da semana.

A esposa de Zé Felipe chegou a passar mal na madrugada da última terça-feira, 24, e precisou acionar a enfermaria para receber soro e seguir com seus compromissos. Mas a famosa voltou a passar mal à noite e acabou dormindo no chão do banheiro por conta dos fortes enjoos e dores.

Pela manhã, a empresária voltou a sentir enjoo no jatinho da família. "Vim o voo todo rezando para não vomitar. Zé tem pavor de gorfo”, disse a influenciadora. Na sequência, Virginia desabafou sobre o sintoma: “Água com gás para ver se passa a vontade de vomitar. Misericórdia Deus, eu sou teu filho”, a loira escreveu em um clique.

Pouco tempo depois, ela começou a receber mensagens de seus seguidores sobre uma possível gravidez: “Sonhei que você estava grávida de um menino”, disse uma fã. A loira fez questão de compartilhar a mensagem em seu stories do Instagram e brincou com a seguidora. “Corta para o próximo nenê vindo a Maria Ketlin”, Virginia fez piada com o possível nome caso receba mais uma menina em sua família com o cantor.