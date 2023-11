Virginia Fonseca mostra reação engraçada de Zé Felipe em montanha-russa

Em passeio por um parque de diversões, Virginia Fonseca se diverte com reação engraçada de Zé Felipe em uma montanha russa; confira o vídeo!

A influenciadora digital Virginia Fonseca está se divertindo muito ao lado de sua família durante sua viagem para Orlando, nos Estados Unidos. E na última segunda-feira, 7, a mãe das pequenas Maria Alice e Maria Flor compartilhou um vídeo super engraçado de seu marido, o cantor Zé Felipe.

Durante um passeio pelos parques temáticos da Disney, o casal aproveitou para curtir as atrações do local. Juntos, eles foram andar de montanha-russa e a famosa conseguiu gravar um vídeo engraçado de seu marido. No registro, ele não reage muito bem ao passeio no brinquedo.

"Só para registrar a melhor reação da história. É impossível sentir medo do lado do Zé KAKAK só consigo rir KAKAKAK muito bom!!!", disse Virginia na legenda da publicação, que mostrou o artista aos berros durante a brincadeira.

Nos comentários, seus seguidores reagiram com bom humor e se divertiram com o vídeo. "Eu quando vejo a fatura do cartão de crédito", brincou um. "Virgínia não dá nem um gritinho, sinal que nada mais abala ela", disse outro. "Pensei que ele ia emendar: Aiaiaiaiai esse amorrrrrr", disparou mais um, se divertindo com uma das músicas do cantor.

Zé Felipe veste cropped e recebe reprovação da esposa

Durante sua viagem em família a Orlando, nos Estados Unidos, o cantor Zé Felipe desagradou sua esposa, Virginia Fonseca, ao escolher um look para passar o dia. O filho de Leonardo apostou em um cropped e a influenciadora digital não aprovou a escolha do marido.

Em seu perfil oficial no Instagram, a loira expôs a look do cantor em um vídeo nos stories: “Agora Josefino aderiu ao cropped, mas diz ele que tem que colocar com a cueca assim para não ficar tão cropped”, disse Virginia, que mostrou que o marido ajustou sua roupa íntima para cobrir a região da barriga devido ao modelo mais curto da blusa.

"Para dar um tchan, né? Ela é um cropped, mas é diferente", o filho do cantor sertanejo Leonardo justificou a escolha da 'blusinha', mas sua esposa reprovou: "Tá horrível, José! E essa bermuda aí? Coloca a preta", disse a loira, que reforçou sua opinião na legenda do registro: "Odiei com essa bermuda, minha sinceridade é incrível", escreveu.

