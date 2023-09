Virgínia Fonseca leva filha ao dentista e elogia visual: 'Olha o look da Maria Alice'

Ao contrário da filha, Virgínia Fonseca elegeu uma roupa confortável para sair com a primogênita

Virgínia Fonseca encantou os seguidores ao mostrar o look da filha Maria Alice, de 2 anos, para ir ao dentista. Casada com o cantor Zé Felipe, com quem tem também a caçula, Maria Flor, de 10 meses, a influenciadora elogiou a produção fashionista da primogênita.

"Olha o look da Maria Alice para ir ao dentista, gente! Tota, você está muito chique. Meu Deus!", derreteu-se a empresária. Na imagem, Maria Alice aparece usando um conjuntinho estampado com bermuda e colete. A pequena arrematou o visual com uma bota cano curto.

Virgínia Fonseca mostrou roupa da filha mais velha para ir ao dentista (Foto: Reprodução Instagram)

Já Virgínia apostou em um vestido rosa e combinou a peça com chinelo de pelúcia. A tendência não é nova, tanto que já foi vista nos pés das famosas antes da pandemia.

Virgínia Fonseca apostou em look fresh para sair com a filha Maria Alice (Foto: Reprodução Instagram)

A família vai aumentar?

Virgínia Fonseca e Zé Felipe não escondem que planejam aumentar a família. Segundo o casal, isso não está longe de acontecer.

"Queremos mais filhos e está nos planos nosso terceiro! A família toda quer muito e nos apoiam nessa decisão! Se Deus quiser em breve vem aí", declarou a youtuber ao "Gshow" recentemente.

Virgínia contou também como concilia a maternidade com o trabalho: "Agora estou vivendo um momento de muitos trabalhos e não sou de perder oportunidades, mas graças a Deus tenho minha mãe e minha sogra por perto que me auxilia na criação das Marias enquanto trabalho", explica ela, que logo completa que "sempre se faz presente". "Seja acordando mais cedo para ficar com elas antes de algum trabalho, seja chegando cansada do trabalho e ficar com elas, final de semana normalmente não trabalho, então aproveito para ficar com elas!!Mãe sempre dá um jeito (risos)".