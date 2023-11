Virginia Fonseca lamenta decisão drástica nas fotos das filhas: "Coração parte"

Após restringir os comentários nas fotos das filhas, Virginia Fonseca desabafa e lamenta sua decisão; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca está de coração partido por decisão drástica que tomou sobre as fotos que compartilha com suas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. A esposa do cantor Zé Felipe desabafou sobre sua escolha nos stories do seu Instagram na noite do último sábado, 4.

A famosa, que está de férias em Orlando, nos Estados Unidos, com toda a sua família, publicou fotos encantadoras com suas filhas nos parques temáticos da cidade. Na ocasião, ela restringiu os comentários da publicação para evitar que suas pequenas sejam alvos de comentários maldosos.

"Coração parte. Pras pessoas que gostam de nós, desculpa mesmo!! Amo receber o carinho de vocês, mas espero que entendam", escreveu Virginia nas redes sociais após compartilhar a foto com as filhas, sem os comentários disponíveis para seus seguidores. Por fim, ela fez um convite aos seus admiradores: "Vamos trocar amores pelo direct?!"

Vale lembrar que a decisão foi tomada pela influenciadora, que quer preservar sua família de comentários negativos que estava recebendo de alguns internautas. "Existem pessoas que estão doentes e comentam coisas surreais, por isso, prefiro desativar os comentários em postagens delas. Não deixarei de postar, pois amo registrar momentos, mas postarei dessa forma! Espero que vocês, que gostam de nós, entendam", explicou a loira em seu comunicado.

Zé Felipe fala sobre ter filhos com Virginia novamente

Na última sexta-feira, 3, o cantor Zé Felipe tirou uma pausa de sua viagem para Orlando, nos Estados Unidos, para conversar com seus seguidores. O filho de Leonardo abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram e falou sobre aumentar a sua família com Virginia Fonseca.

Ele, que já é pai de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, respondeu uma pergunta sobre os planejamentos para um novo bebê. De bom humor, ele respondeu sobre a possibilidade de ser pai novamente. "Faz o menino aí em Orlando", disparou um de seus fãs. Em meio de risadas, Zé respondeu à sugestão: "Os treinamentos começaram, amigos", disse.