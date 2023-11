Virginia Fonseca aproveita dia de princesa com as filhas em Orlando

De passagem por Orlando, a influenciadora Virginia Fonseca aproveita para ter dia de princesa com suas filhas, Maria Alice e Maria Flor

A influenciadora digital Virginia Fonseca teve um dia incrível ao lado de suas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. A esposa do cantor Zé Felipe está passeando por Orlando, na Flórida, e aproveitou para visitar os parques temáticos da Disney com as pequenas.

Neste sábado, 4, a loira decidiu compartilhar o álbum de fotos da viagem, onde apareceu com as meninas se divertindo muito na viagem. Juntinhas, as três posaram em frente ao castelo das princesas e encantaram os seguidores da mamãe.

Maria Alice e Maria Flor se vestiram combinando, ambas com o mesmo vestido listrado em cores pastéis, além de óculos escuros rosa e maria-chiquinhas no cabelo. Já Virginia apostou em um look confortável, com calça rosa e blusa esportiva branca.

Na legenda da publicação, a famosa se declarou para as filhas. "Ontem foi dia de parque com as criançassss, alguns registros. Amo vocês demaisss!!! Obrigada Deus", escreveu Virginia. Seguindo sua promessa, ela ocultou os comentários de seus seguidores nas fotos das meninas.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Por que Virginia bloqueou os comentários nas fotos das filhas?

No último dia 30, Virginia Fonseca tomou uma decisão drástica sobre as fotos que publica com suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, nas redes sociais. Segundo a influenciadora, ela e sua família foram vítimas de comentários maldosos, que lhe levaram a não permitir mais comentários nas fotos das pequenas.

Ao contar sua decisão, a esposa de Zé Felipe revelou que tomou a decisão com dor no coração, já que não quer parar de postar as fotos das filhas. Porém, ela precisou passar a bloquear os comentários para preservar as garotas.

"A partir de hoje, posts das minhas filhas no feed serão com comentários desativados! Estou vindo aqui falar com as pessoas que me amam, meu coração parte, pois amo ler os comentários de vocês, amo receber o carinho de vocês por elas. Mas, existem pessoas que estão doentes e comentam coisas surreais, por isso, prefiro desativar os comentários em postagens delas. Não deixarei de postar, pois amo registrar momentos, mas postarei dessa forma! Espero que vocês, que gostam de nós, entendam", disse ela em um post.