Virginia Fonseca: defesa fala sobre processo contra mulher que diz ser amante de Zé Felipe

Defesa de Virginia Fonseca se pronuncia após resultado de processo contra mulher que diz ser amante de Zé Felipe

Os advogados de defesa da influenciadora digital Virginia Fonseca se pronunciaram sobre o caso do processo contra uma mulher que diz ser amante do cantor Zé Felipe, que é o marido da influencer. De acordo com o colunista Leo Dias, a equipe jurídica dela emitiu uma nota sobre a decisão da justiça de arquivar o caso.

De acordo com a nota, os advogados de Virginia informaram que o caso foi arquivo por causa de provas mínimas para seguir com o caso. Vale lembrar que o caso veio à público em agosto, quando Virginia recebeu uma intimação sobre uma mulher que dizia ser amante de Zé Felipe e que teria tido um filho com ele.

“O juízo concluiu pelo imediato arquivamento dos autos, em decorrência de requerimento apresentado pelo próprio do Ministério Público do Rio de Janeiro, por ter concluído pela inexistência mínima de provas do que alegado pela suposta vítima”, escreveram.

Virginia Fonseca é diagnosticada com dengue

Após se sentir mal por alguns dias, Virginia Fonseca fez testes e foi a diagnosticada com dengue, informou Leo Dias. Em um post feito em seu site, Leo Dias afirmou que Virginia está com dengue e segue recebendo auxílio médico em sua casa. Ela está com dor de cabeça e cansaço há alguns dias, o que a forçou a ficar de repouso nestes últimos tempos. “Estou com virose, mais dengue… Tudo que eu tenho direito de estar, eu estou. Estou bem inchada”, disse ela.

Antes disso, Virginia apareceu nos stories do Instagram para contar que não está grávida e que recebeu uma enfermeira da maternidade em sua casa apenas porque confia na equipe da maternidade. "Estão falando que eu estou grávida, que ontem a moça que veio aplicar o soro em mim é da maternidade. Porque, quando eu estava grávida da Flor, vocês lembram que eu passava muito mal também e o pessoal lá da maternidade vinha. A gente fez amizade, tenho esse contato. Então sempre quando eu preciso, vem as enfermeiras de lá”, afirmou ela.