Virginia Fonseca causa na internet com superstição em look de Natal

Virginia Fonseca aposta em look colorido para as celebrações de Natal e causa na internet com uma superstição sobre a cor escolhida; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca causou nas redes sociais com alguns cliques de sua celebração do Natal. Ao publicar fotos da ceia que compartilhou com sua família, a esposa de Zé Felipe chamou atenção devido ao seu look escolhido para a ocasião.

Na noite de domingo, 24, a loira posou ao lado de seu marido e suas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, para comemorar a data com seus seguidores. No entanto, seus fãs não deixaram de notar que Virginia escolheu um vestido verde para o jantar.

Com isso, todos se lembrar de uma superstição, onde a pessoa que passa o Natal de verde, engravida no ano seguinte. Atentos aos detalhes, os internautas logo dispararam comentários sobre a escolha da cor para o look.

"Ano que vem a Virginia ta grávida kkkkk passando o Natal de verde", disse um fã. "Ela já tá de verde na intenção", apontou outro. "Uma Maria novamente, será?", questionou mais um. "José ou Maria???", disparou outro.

Vale lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe desejam ter um outro filho em breve. Recentemente, o cantor afirmou em suas redes sociais que os planejamentos já começaram. Já sua esposa afirmou que, se não tiver um filho no próximo ano, eles irão começar a planejar sua sonhada festa de casamento.

Virginia emociona funcionários ao distribuir envelopes generosos

No último dia 21, Virginia Fonseca preparou uma surpresa generosa para os funcionários de sua residência. Além de organizar um amigo secreto entre seus colaboradores, a influenciadora digital surpreendeu-los com presentes generosos.

Em suas redes sociais, a loira mostrou que distribuiu produtos de sua marca de beleza e muitos envelopes recheados de dinheiro. Ela apareceu trocando presentes com seus funcionários e membros de sua família. Com todos reunidos na sala de estar da mansão, que fica localizada em um condomínio luxuoso em Goiânia, Goiás, ela começou a distribuir os presentes.

A empresária fez a alegria dos funcionários, que vibraram com a surpresa. Assim que abriram os envelopes, eles celebraram a generosidade da loira e fizeram leques com as múltiplas notas azuis: “Eita, como o Natal dá certo aqui”, Virginia comemorou a felicidade da equipe enquanto era aclamada como ‘Mamãe Noel’.