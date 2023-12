Virginia emociona funcionários ao distribuir envelopes generosos: "Mamãe Noel"

Em clima de fim de ano, Virginia Fonseca organiza confraternização e surpreende ao presentear sua equipe com envelopes recheados com dinheiro

Virginia Fonseca preparou uma surpresa generosa para os funcionários de sua residência nesta quinta-feira, 21. Além de organizar um amigo secreto entre seus colaboradores, a influenciadora digital surpreendeu a todos com presentes pra lá de especiais. A mãe de Maria Alice e Maria Flor distribuiu produtos de sua marca de beleza e muitos envelopes recheados de dinheiro.

Através de seu perfil oficial nas redes sociais, Virginia compartilhou detalhes da surpresa. Inicialmente, a loira apareceu trocando presentes com seus funcionários e membros de sua família. Com todos reunidos na sala de estar da mansão, que fica localizada em um condomínio luxuoso em Goiânia, Goiás, ela começou a distribuir os presentes.

A empresária fez a alegria dos funcionários, que vibraram com a surpresa. Assim que abriram os envelopes, eles celebraram a generosidade da loira e fizeram leques com as múltiplas notas azuis: “Eita, como o Natal dá certo aqui”, Virginia comemorou a felicidade da equipe enquanto era aclamada como ‘Mamãe Noel’.

Na sequência, a loira publicou um agradecimento especial para cada um dos colaboradores que trabalham em sua residência: “A gente está com um time muito bom. Sou muito grata a Deus pela vida de cada um: Saraiva, Jana, Eli, Fran, Tia Rere, Tia Vil, Tia Caca, Tia Rafa e Negão”, Virginia elencou alguns dos apelidos de sua equipe.

Essa não foi a única confraternização organizada pela esposa do cantor Zé Felipe. Na noite da última quarta-feira, 21, ela organizou sorteios de alguns valores exorbitantes para os funcionários de sua agência. Além disso, Virginia também participou de uma celebração de Natal e distribuiu presentes em uma instituição voltada para crianças.

“Hoje tivemos mais de 200 crianças e foi muito especial comemorar o natal ao lado delas, distribuímos presentes, dançamos, tiveram brinquedos e muita gostosura pra comer. Obrigada Deus por me possibilitar viver momentos assim, um feliz natal a todos, amo muito tudo isso”, Virginia celebrou a data especial com um vídeo em seu perfil:

