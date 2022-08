Viih Tube radicaliza o visual e exibe reação do namorado, Eliezer

Sem aplique, ex-BBB Viih Tube compartilha vídeo da mudança de visual e arranca elogios do namorado, Eliezer

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 13h08

A influenciadora digital Viih Tube (21) decidiu passar por uma transformação nos cabelos e exibiu a reação do namorado, o também ex-BBB Eliezer (32)!

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, a jovem exibiu a mudança no visual para um novo trabalho, sem dar detalhes. A loira abandonou o mega hair e apostou nos fios curtinhos, mantendo a cor, deixando o amado de queixo caído.

No vídeo, Eli fica perplexo ao ver a amada assim que abre a porta do apartamento. "Uau! Tá linda, tá gata! Deixa eu ver. Tá linda! Eu gostei", disse ele, que correu para beijá-la.

"Deu certo. Gente, ele quer que eu corte mais", avisou ela. "Pra ficar moderna, gata sexy, elegante", falou ainda a loira. "A primeira coisa que eu falei quando ele cortou é: que cara de vagabunda. Eu amei, eu quero ter cara de vagabunda", disparou ela.

Em seu feed no Instagram, Viih Tube mostrou o resultado. "Desapeguei e é isso", escreveu a gata, arrancando elogios dos seguidores.

Viih Tube mostra reação de Eliezer com mudança de visual:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer é questionado sobre casamento com Viih Tube

Recentemente, Eliezer foi questionado durante entrevista sobre um possível casamento com sua atual namorada, Viih Tube. “Está namorando a Viih Tube! Menina linda, inteligente, bacana, menina de família”, disse o apresentador Emílio Surita no programa Pânico. Outro apresentador quis saber sobre o futuro do casal: “Vai casar com ela?”.

Eliezer ficou sem graça e afirmou que algo sério ainda não está nos planos do casal, que oficializou o namoro com um pedido surpresa de Eli no último dia 17. “Calma gente, calma! A vida é assim: a gente dá um beijo e namora, mal começa a namorar e vai pro casamento... Antes não era assim, minha vida não era assim não”, afirmou.

