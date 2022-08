Eliezer é questionado sobre casamento com Viih Tube e abre o jogo

O ex-BBB Eliezer foi questionado durante entrevista sobre um possível casamento com sua namorada Viih Tube

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 17h13

Nesta quinta-feira, 25, Eliezer foi questionado em entrevista sobre um possível casamento com sua atual namorada, a influenciadora Viih Tube.

O participante do BBB 22 foi convidado para uma entrevista no programa Pânico e foi muito questionado sobre seu relacionamento com a participante do Big Brother Brasil de 2021.

“Está namorando a Viih Tube! Menina linda, inteligente, bacana, menina de família”, disse o apresentador Emílio Surita.

Logo, um outro apresentador questionou o designer e ex-BBB sobre o futuro do casal: “Vai casar com ela ?”.

Sem graça, Eliezer afirmou que algo sério ainda não está nos planos do casal que oficializou o namoro com um pedido surpresa de Eli na semana passada.

“Calma gente, calma! A vida é assim: a gente dá um beijo e namora, mal começa a namorar e vai pro casamento...”, disse o ex-BBB em tom de brincadeira. “Antes não era assim, minha vida não era assim não”, afirmou.

Admirador?

Na manhã do último dia 24, Viih Tube foi surpreendida com flores em seu apartamento enviadas por um admirador secreto.

Seu namorado, Eliezer, ficou indignado e brincou nos stories da amada: “Vocês acreditam que tem algum cidadão aqui em São Paulo mandando flores para a minha namorada? Quem é o infeliz? Vou mandar matar. Vou mandar apagar, dar 10 tiros nele. Tô bravo".