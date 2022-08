Viih Tube ganha surpresa de Eliezer e celebra namoro: "Tô feliz demais"

A influenciadora digital Viih Tube mostrou a linda surpresa que ganhou do ex-BBB Eliezer ao ser pedida em namoro

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 19h09

Viih Tube(21) e Eliezer(32) estão oficialmente namorando! Na tarde desta quarta-feira, 17, a influenciadora digital dividiu com os seguidores das redes sociais algumas fotos da surpresa que ganhou do ex-participante do BBB 22.

Nas imagens, a ex-BBB aparece com os olhos vendados chegando em um local em que está decorado com vários balões vermelhos e em formato de coração, além de pétalas de rosas no chão. Também há um letreiro escrito: "Namoro comigo", e outro menor com a frase: "Viih, namora comigo".

Ao compartilhar os registros da surpresa, Viih brincou sobre ter deixado a solteirice de lado e aproveitou para fazer uma declaração para o namorado. "Tô namorando, a guerreira foi abatida! (Agora pausa pro texto fofo kk). Quando eu assisti ele pela TV, já achei ele um cara sensacional, tão leve, humano, um coração tão bom e de combo ainda era engraçado, gostoso e safado", começou ela.

Em seguida, a influencer relembrou quando eles se conheceram. "Quando a gente se conheceu de cara foi uma conexão muito gostosa, como se eu conhecesse ele a anos, mas a gente se olhava e falava “não quero nada sério agora tá?”. Mas quando fui ver eu já tava apaixonada por você! Por acordar e ter você do meu ladinho me abraçando de conchinha, por cada risada que você me faz dar, por cada perrengue em cada viagem e o seu jeitinho engraçado de resolver tudo, cada eu te amo, cada fase louca que vivemos nesses meses! Com a gente tudo é muito intenso, e eu amo isso na gente, porque a vida é isso, é emoção e a cada dia você me deixa mais louca por você!", acrescentou.

Para finalizar, Viih brincou sobre não estar solteira na Farofa da Gkay, evento comandado por Gkay (29), e em sua festa de aniversário. "E a Farofa e a Barraca do Beijo que lute que eu tô feliz demais hahah gente, eu tunnho namorado. Quem diria hhahahaha", finalizou.

Confira as fotos da surpresa que Viih Tube ganhou de Eliezer:

