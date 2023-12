Viih Tube e Eliezer surpreendem funcionária com carro zero: “Muito especial”

Ao lado de Viih Tube, Eliezer surpreende funcionária ao surgir vestido como Papai Noel para presenteá-la com um carrão

Viih Tube e Eliezer preparam uma surpresa emocionante para uma de suas funcionárias nesta quinta-feira, 23. O casal de influenciadores digitais decidiu agradecer os serviços prestados ao longo do ano com um carro luxuoso. Vestido de Papai Noel, o pai da pequena Lua di Felice, surpreendeu a colaboradora com o presente especial.

Através de seu perfil oficial nas redes sociais, Eliezer compartilhou alguns detalhes da surpresa com discrição. Caracterizado como o bom velhinho, ele contou que tinha acabado de vivenciar o momento especial: “Papai Noel passou aqui em casa e fez uma surpresa para quem trabalha com a gente”, o influenciador celebrou a conquista.

Eliezer se veste de Papai Noel para surpreender funcionária - Reprodução/Instagram

Em seu perfil no Instagram, Viih compartilhou um registro do veículo com um laço vermelho como decoração. Assim como seu marido, a influenciadora preferiu não expor muitos detalhes inicialmente e comentou com discrição: “Hoje foi um dia muito especial! Presenteamos nossa funcionária”, disse a mamãe da pequena Lua.

Viih Tube e Eliezer surpreendem funcionária com presente - Reprodução/Instagram

Viih explicou que a ideia de dar o veículo surgiu depois que comprou sua nova mansão. Uma de suas funcionárias não conseguiria chegar até o novo local de trabalho com o transporte público, por isso, ela decidiu comprar o carro para ajudá-la. A influenciadora ainda revelou que a colaboradora pretendia comprar uma moto parcelada para trabalhar.

Além do veículo, Viih também presenteou outras funcionárias com televisões, jogos de panelas, ar-condicionado e kits para a ceia de natal. Por fim, a influenciadora contou que uma de suas colaboradoras também foi presenteada com novos vidros para sua casa, que teve a estrutura comprometida pelas chuvas em São Paulo.

Vale lembrar que Viih Tube já revelou que tem uma ótima relação com suas funcionárias. Em outubro deste ano, a influenciadora participou de um podcast e revelou que enfrentou dificuldades para encontrar uma babá para sua filha, mas acabou se adaptando. Além disso, ela também explica como funciona a dinâmica com a colaboradora em sua residência.

“Ela está cuidando do bebê dos outros e seguindo a regra dos outros. Eu falo ‘quero que você ponha minha filha pra dormir assim, faça assim. Imagina você ter que cuidar da filha dos outros e nem é do seu jeito, é do jeito dos outros. Tem que ser uma profissão muito respeitada, porque na minha opinião, não é fácil cuidar da criança dos outros”, Viih se declarou para a babá da pequena Lua.

