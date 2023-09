Viih Tube cedeu apartamento e ajudou Rodrigo Mussi após acidente grave; relembre

Viih Tube foi uma pessoa decisiva no processo de recuperação de Rodrigo Mussi após o ex-BBB sofrer acidente grave

Apesar de ter sido uma das pessoas mais presentes no processo de recuperação de Rodrigo Mussi, a influenciadora Viih Tube disse que os dois não são mais amigos. Na época, a ex-BBB chegou a ceder seu apartamento e ajudou o paulistano profissionalmente.

Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, Rodrigo chegou a contar como Viih estava sendo importante no período delicado. Ela ainda abriu sua casa para que ele pudesse ser tratado por uma equipe médica de homecare.

"Sentimento de eterna gratidão por ela ter feito tudo isso. Me deu quarto, TV e um banheiro só para mim. Foi muito parceira de abrir a casa dela. Uma irmãzinha mais nova”, disse Rodrigo, que passou mais de um mês internado após sofrer um acidente de carro, em São Paulo.

Viih também disse que estava surpresa como eles dois estavam se dando bem e que o período estava sendo especial para ela, que ainda não tinha vivido nada igual: "Ocupei um lugar na vida do Rodrigo e ele na minha, que acho que nunca tive".

Enquanto Rodrigo estava no hospital, Viih também foi a responsável por organizar a divulgação dos boletins médicos. Diariamente a mãe Lua, usava suas redes sociais para atualizar os fãs sobre como o amigo estava.

Leia também: Viih Tube aproveita fim de semana de sol na piscina com a filha: "Fofuxinha"

Logo após a saída de Rodrigo do hospital, Viih também influenciou no lado profissional do ex-BBB, fazendo ele assinar contrato com a mesma agência que tomava conta de seus projetos e contratos publicitários.

O QUE ACONTECEU COM VIIH TUBE E RODRIGO MUSSI?

Durante participação no podcast Vaca Cast, Viih Tube relembrou a amizade com Rodrigo Mussi. A empresária assegurou que não teve briga ou intriga, apenas se afastaram.

"A gente tinha uma amizade muito forte, principalmente quando ele sofreu o acidente, ele se recuperou na minha casa. Depois que eu comecei a namorar Eli, a gente ainda era muito amigo. Aí, eu engravidei e ele chegou a ir ao Chá Revelação, mas depois disso...".

"Acho que nossa conversa acabou aí, com o convite do chá, nunca mais no falamos. Eu não sei o que houve, só não somos mais amigos e não temos relação nenhuma. Não aconteceu nada, não brigamos, só nos afastamos", completou.