Por que Viih Tube e Rodrigo Mussi romperam amizade fortalecida por grave acidente?

Viih Tube e Rodrigo Mussi romperam amizade; ela chegou a abrigar o ex-BBB na época em que ele ficou entre a vida e a morte

A influenciadora Viih Tube surpreendeu ao contar que não tem mais qualquer relação com Rodrigo Mussi. Os dois eram muito próximos e ela foi uma das que mais apoiaram o influenciador na época em que ele sofreu um gravíssimo acidente.

"Eu não tenho mais nenhuma relação com ele. Nenhuma. Nem de amizade, nem de conhecido, nada. Eu não sei se foi o tempo, se foi o momento, se foi acontecendo, não sei o que foi", declarou ela para o VacaCast.

A influenciadora esclareceu que os dois não tiveram qualquer desentendimento e que tudo acabou de forma natural. "A gente tinha uma amizade muito forte, principalmente quando ele sofreu o acidente, ele se recuperou na minha casa", recordou.

Viih Tube disse que ele segue falando normalmente com Eliezer, seu marido. "Ele ainda é muito amigo do Eli, sempre conversam, desabafam um com o outro. Depois que eu comecei a namorar o Eli, a gente ainda era muito amigo. Aí, eu engravidei e ele chegou a ir no chá revelação, mas depois disso... Acho que nossa conversa acabou aí, com o convite do chá, nunca mais no falamos. Não sei o que houve, só não somos mais amigos e não temos relação nenhuma. Não aconteceu nada, não brigamos, só nos afastamos."

ELE MOROU NA CASA DE VIIH TUBE APÓS ACIDENTE

Na época, o influenciador chegou a morar com Viih Tube após o drama que enfrentou. Na época, ela publicou um longo texto em homenagem ao amigo. "Como você é forte Ro. Sua sede por viver, sua força que eu não sei de onde vinha para lutar! Às vezes era você que me ajudava, mais do que eu ajudava você, de tanto que me acalmava com suas palavras e lições de vida. Me ensinava e me distraía", escreveu Viih.