Viih Tube aproveita fim de semana de sol na piscina com a filha: "Fofuxinha"

Viih Tube aproveita o fim de semana na piscina com a filha, Lua Di Felice, e encanta seus seguidores; confira as fotos!

Neste fim de semana, a influenciadora digital Viih Tube curtiu os dias quentes ao lado de sua filha Lua Di Felice. A ex-BBB recebeu amigos em casa e aproveitou para se refrescar na piscina com a pequena. E em suas redes sociais, ela compartilhou o momento encantador.

Lua surgiu usando uma camiseta de grife, chapéu vermelho e óculos escuros para os cliques. A bebê, filha de Eliezer, aproveitou sua piscininha inflável e caiu da risada com as brincadeiras da mamãe na água. As duas posaram juntinhas em um momento de muita alegria e até a vovó, Viviane Di Felice, também entrou nas fotos.

"Meu fim de semana, piscina, conheci amiga da mamãe, recebi oração do pastor, e conheci minha nova brinquedoteca na casa da vovó e do vovô", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores explodiram de alegria com as fotos da família.

"Lua pelo amor de Deus, diz pra gente como é ser a neném mais fofa de todas?", questionou seguidora. "Dá vontade de apertar essas dobrinhas", disse outro. "Fofuxinha demaisss", elogiou mais um. "É muita fofura pra uma criança só", enalteceu fã. "Lindaaaaa!!! Ela é muito a carinha de vocês dois!", disse outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lua 🌙💜 (@pequenalua)

Viih Tube desabafa e fala sobre culpa em deixar a filha

Após a gestação de sua primeira filha, Lua, a influenciadora Viih Tube está retomando suas atividades profissionais. No entanto, na última quinta-feira, 21, ela desabafou sobre a culpa que sentiu ao se afastar da pequena pela primeira vez para trabalhar.

"Eu trabalhei muito essa semana e foi a primeira vez que eu vi a Lua de manhã antes de sair de casa e não vi mais, porque eu cheguei tão cedo que ela já tinha tomado banho com o Eli e a babá. Só vi Lua no dia seguinte porque ela tinha dormido", contou.

A loira, que é casada com o também ex-BBB Eliezer, explicou mais sobre a situação. "Isso nunca tinha acontecido porque eu nunca me permiti não estar na hora do banho dela ou ficar muito tempo fora. Mas segunda, terça, quarta foram dias que tipo eu só vi minha filha de manhã. E, gente, eu me senti tão mal", confessou.

"É um processo, né? De também não se culpar, porque eu tinha muito trabalho. Eu sei que faz parte da minha profissão, mas eu vou falar que dá um aperto no coração", completou, explicando que passou muitas horas no salão para mudar o visual, entre outros compromissos relacionados ao trabalho.