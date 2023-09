Viih Tube desabafa e fala sobre culpa em relação deixar filha, Lua Di Felice

Viih Tube disse sentir ‘aperto no coração’ em desabafo feito em seu Instagram

Viih Tube desabafou, nesta quinta-feira, 21, sobre a culpa que sentiu ao se afastar da única filha, Lua Di Felice, de 5 meses, pela primeira vez por um longo período de tempo por conta de trabalho e falou que apesar da pequena ter ficado com o pai, ela não conseguiu deixar de sentir.

"Eu trabalhei muito essa semana e foi a primeira vez que eu vi a Lua de manhã antes de sair de casa e não vi mais, porque eu cheguei tão cedo que ela já tinha tomado banho com o Eli e a babá. Só vi Lua no dia seguinte porque ela tinha dormido", contou.

A influencer, que é casada com o também ex-BBB Eliezer. "Isso nunca tinha acontecido porque eu nunca me permiti não estar na hora do banho dela ou ficar muito tempo fora", explicou. "Mas segunda, terça, quarta foram dias que tipo eu só vi minha filha de manhã. E, gente, eu me senti tão mal", confessou.

"É um processo, né? De também não se culpar, porque eu tinha muito trabalho. Eu sei que faz parte da minha profissão, mas eu vou falar que dá um aperto no coração", completou, explicando que passou muitas horas no salão para mudar o visual, entre outros compromissos relacionados ao trabalho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube muda o visual e exibe o seu novo cabelo após vídeo misterioso

Viih Tube está com novo visual! Nesta quinta-feira, 21, ela revelou que passou por uma transformação em seu cabelo ao colocar megahair e tingir os fios.

Nesta semana, a estrela deu o que falar na internet ao compartilhar um vídeo contando que iria transformar algo em si. Agora, ela revelou que a transformação foi em seu cabelo.

Viih Tube alongou os fios com o uso de aplique, escureceu os fios e ainda fez mechas mais claras. "Certeza que eu tô a beira de enlouquecer! Tem mães que demoram até 2 anos pra se sentirem elas mesmas de novo, então não sei quanto tempo vou demorar pra me reencontrar 100%, mas essa transformação já foi um grande passo pra mim!", disse ela na legenda.