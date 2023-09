Viih Tube muda o visual e exibe o seu novo cabelo após vídeo misterioso

Viih Tube revela qual é a mudança que fez em seu visual após vídeo misterioso

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube está com novo visual! Nesta quinta-feira, 21, ela revelou que passou por uma transformação em seu cabelo ao colocar megahair e tingir os fios.

Nesta semana, a estrela deu o que falar na internet ao compartilhar um vídeo contando que iria transformar algo em si. Agora, ela revelou que a transformação foi em seu cabelo.

Viih Tube alongou os fios com o uso de aplique, escureceu os fios e ainda fez mechas mais claras. "Certeza que eu tô a beira de enlouquecer! Tem mães que demoram até 2 anos pra se sentirem elas mesmas de novo, então não sei quanto tempo vou demorar pra me reencontrar 100%, mas essa transformação já foi um grande passo pra mim!", disse ela na legenda.

Viih Tube quebra o silêncio e rebate críticas sobre peso de sua filha

No último dia 21, o ex-BBB Eliezer usou suas redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que sua filha, Lua di Felice, vem sofrendo na internet. Na ocasião, ele rebateu os comentários que afirmavam que a pequena estava acima do peso.

E desta vez, sua esposa, a influenciadora digital Viih Tube, resolveu quebrar o silêncio e falar sobre o assunto também. A ex-BBB decidiu responder às perguntas de alguns fãs através de seus stories do Instagram. E um de seus seguidores disparou uma questão que irritou a famosa.

"É normal a Lua estar tão cheinha?", indagou o internauta. Ao publicar foto com a filha, Viih rebateu as críticas. "Muita gente mandando isso (o que é completamente chato, irritante e cansativo). O Eli já falou sobre isso, mas eu fingi que não vi e não falei", iniciou a loira.

"Minha filha é completamente SAUDÁVEL. Ela ainda não come, só mama, na proporção correta, na frequência normal, e tá tudo bem!", explicou Viih, que continuou detalhando seus cuidados com Lua. "Ela tem um acompanhamento ótimo e obrigada pelas preocupações. Mas tá tudo ok e eu sempre quis ter uma bebê muito saudável e cheia de dobrinhas gostosas para apertar. E tá aí minha princesa".