Vídeo de MC Cabelinho na favela divide opiniões: "Deus sabe do teu coração"

Vídeo de MC Cabelinho na favela divide opiniões; ator de 'Vai na Fé' foi filmado em situação inusitada

No ar em Vai Na Fé, o ator e cantor MC Cabelinho dividiu opiniões ao publicar um vídeo inusitado em que surge retornando à favela na qual morava no Rio de Janeiro. Ele publicou a gravação nesta quarta-feira, 24.

É que seguidores ficaram surpresos com o vídeo e muitos acusaram o ator de "fazer mídia". Nele, o namorado de Bella Campos surge reencontrando os vizinhos e tingindo os cabelos. Ele também come um pacote de salgadinho.

“MC Cabelinho mesmo sendo milionário foi cortar o cabelo na favela, e fez um churrasco com os crias. O homem não esqueceu suas raízes“, disse um fã elogiando a atitude do galã.

Só que a publicação do vídeo acabou dividindo opiniões. “E precisa filmar e dizer que está fazendo isso para ser realmente humilde?!”, disse um. “Forçando a barra demais, querendo mídia”, criticou uma seguidora. "Vocês caem em qualquer lorota", escreveu outro. Outros fãs elogiaram a atitude do cantor. "Deixa que falem mal, ele é o cara", disse um. "Deus sabe do teu coração", escreveu outro.

Veja:

Bella Campos revela detalhes de intimidade com MC Cabelinho

A atriz Bella Campos elevou a temperatura das redes sociais com uma declaração polêmica durante uma live recentemente. Acontece que a artista decidiu fazer uma brincadeira com os seguidores e acabou revelando detalhes sobre sua intimidade com o namorado, o cantor MC Cabelinho.

Tudo aconteceu quando um seguidor perguntou se o músico estava gripado. Bella não perdeu a oportunidade e fez uma piada com a saúde do artista durante o vídeo ao vivo: "Tá gripado não. Meu marido toma chá todo dia, não fica gripado", disparou em tom de brincadeira. É que o termo ‘chá’ é conhecido como um trocadilho para vida sexual. Além de revelar a frequência da intimidade com o namorado, Bella também surpreendeu ao chamá-lo de marido, indicando que a relação entre os dois está ficando cada vez mais séria.