Bella Campos e MC Cabelinho posam com looks combinando: ‘Paz’

Atriz Bella Campos compartilha novos momentos ao lado do namorado, o cantor MC Cabelinho

Nesta quinta-feira, 25, a atriz Bella Campos (25) usou suas redes sociais para compartilhar mais alguns momentos de sua vida com o namorado, o cantor e ator MC Cabelinho (27). Nos cliques, eles aparecem em frente ao espelho e outros vídeos e fotos publicados pela artista.

“Mó paz com meu amor”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos e vídeos postados pela artista, ela aparece ao lado de Cabelinho em uma selfie no espelho, além de mostrar o namorado nadando em uma piscina com uma paisagem maravilhosa.

Bella também aproveitou para mostrar um vídeo da vista que tinham do hotel que estavam hospedados, além de uma foto de um anel que estava usando, no qual aparecem as letras ‘VH’, fazendo referência ao nome original de MC Cabelinho, que é Victor Hugo. Por fim, a artista compartilhou uma foto de um prato de massa lindo que comeu.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para o lindo casal, que está junto ao vivo na novela Vai na Fé. “Amo essa dupla”, exaltou um internauta. “Amorecos”, exclamou a atriz Carolina Dieckmann. “Mó paz mesmo”, concordou o cantor, apaixonado pela amada. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Bella Campos e MC Cabelinho.

Veja a publicação compartilhada pela atriz Bella Campos em novos cliques de sua vida ao lado de MC Cabelinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)



Bella Campos revela detalhes de intimidade com MC Cabelinho

A atriz Bella Campos elevou a temperatura das redes sociais com uma declaração polêmica durante uma live recentemente. Acontece que a artista decidiu fazer uma brincadeira com os seguidores e acabou revelando detalhes sobre sua intimidade com o namorado, o cantor MC Cabelinho.

Tudo aconteceu quando um seguidor perguntou se o músico estava gripado. Bella não perdeu a oportunidade e fez uma piada com a saúde do artista durante o vídeo ao vivo: "Tá gripado não. Meu marido toma chá todo dia, não fica gripado", disparou em tom de brincadeira. É que o termo ‘chá’ é conhecido como um trocadilho para vida sexual. Além de revelar a frequência da intimidade com o namorado, Bella também surpreendeu ao chamá-lo de marido, indicando que a relação entre os dois está ficando cada vez mais séria.