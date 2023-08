Velório de MC Kátia: abatido, marido é consolado por amigos na despedida da cantora

Velório de MC Kátia acontece nesta segunda-feira, 14, no Cemitério do Caju, no Rio

Viúvo da cantora MC Kátia, o DJ LD da Favelinha surgiu muito abatido e precisou ser consolado nesta segunda-feira, 14, ao aparecer no velório da funkeira. A última despedida acontece no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro.

A cantora morreu aos 47 anos após lutar contra complicações da retirada de um mioma. A artista acabou sofrendo com uma trombose e a perda de um rim, o que agravou rapidamente seu estado de saúde.

Ontem, o cantor deixou uma mensagem singela e classificou a pioneira do funk como "grande amor" de sua vida. A mensagem gerou comoção entre os fãs redes sociais que estão deixando muitas mensagens com homenagens para a artista.

"Gente, é com muita tristeza no meu coração que venho informar o falecimento do meu grande amor da minha vida, Kátia", escreveu ele no perfil do Instagram da cantora. A mensagem está gerando repercussão.

A notícia da morte de MC Kátia foi revelada neste domingo. Sua partida ocorreu poucos dias após a cantora passar pela amputação de uma parte da perna, em decorrência de complicações de uma cirurgia para retirada de um mioma no útero. Além disso, a artista apresentava diversas outras condições de saúde.

QUEM FOI MC KÁTIA?

Considerada pioneira do funk carioca, ela começou sua trajetória nos anos 2000. Na época, a artista trabalhava como auxiliar de serviços gerais e era mãe solteira, mas viu sua vida mudar com o lançamento da canção “Ah tá vai me pegar”.

Katia também ganhou notoriedade com a música “Palinha de hematoma”, na mesma gravadora que lançou Anitta. Além do sucesso solo, a cantora também levava o público à loucura com duelos ao vivo com a cantora MC Nem, as duas, inclusive, chegaram a protagonizar forte rivalidade no funk carioca. Ela também voltou aos holofotes ao participar do clipe de Rainha da Favela, estrelado por Ludmilla.