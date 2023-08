Pioneira no Funk, MC Katia morre aos 47 anos após amputação

Precursora do Funk, cantora MC Katia morre aos 47 anos no Rio de Janeiro, poucos dias após amputar parte da perna

A cantora MC Kátia morreu aos 47 anos neste domingo, 13, em um hospital do Rio de Janeiro. Sua partida ocorreu poucos dias depois de passar pela amputação de uma parte da perna, em decorrência de complicações de uma cirurgia para retirada de um mioma no útero. Além disso, a artista apresentava diversas outras condições de saúde.

Reconhecida como uma das precursoras do funk carioca, a notícia de seu falecimento foi confirmada por sua filha, Michele Marques em uma conversa com o G1: “Ela morreu por volta das 16h. Não resistiu", disse a herdeira da cantora, que ganhou destaque nacional com canções do gênero como “Ah ta, vai me pegar” e “Sou boneca”.

Recentemente, a artista desabafou sobre as dificuldades em sua saúde. O procedimento cirúrgico para remover o mioma resultou em algumas complicações, como uma trombose na perna direita. Inicialmente, Katia passou por amputação parcial do pé, mas o problema evoluiu e ela também precisou amputar parte da perna direita há poucos dias.

Em suas redes sociais, Katia chegou a desabafar sobre seu estado e contou que o vício em cigarro contribuiu para as complicações: “A nicotina do cigarro colou meus vasos sanguíneos. Vocês têm noção disso? O cigarro fez isso comigo. Eu peço a vocês de coração, se vocês fumam, parem enquanto há tempo. O cigarro levou o meu pé”, ela lamentou no leito do hospital.

Família se declarou para MC Katia antes da morte:

