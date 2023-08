Quem é MC Katia? Relembre a trajetória do ícone do funk que morreu aos 47 anos

Cantora MC Katia, pioneira do Funk, morreu aos 47 anos no Rio de Janeiro, poucos dias após passar por amputação da perna

Neste domingo, 13, a cantora MC Kátia morreu aos 47 anos em um hospital no Rio de Janeiro. Sua morte aconteceu pouco tempo após ela ter passado por uma amputação parcial da perna, resultado de complicações decorrentes de uma cirurgia para remover um mioma uterino.

A notícia do falecimento da cantora Katia, que é considerada pioneira do funk carioca trouxe à tona sua trajetória, que começou nos anos 2000. Na época, a artista trabalhava como auxiliar de serviços gerais e era mãe solteira, mas viu sua vida mudar com o lançamento da canção “Ah tá vai me pegar”.

Katia também ganhou notoriedade com a música “Palinha de hematoma”, na mesma gravadora que lançou Anitta. Além do sucesso solo, a cantora também levava o público à loucura com duelos ao vivo com a cantora MC Nem, as duas, inclusive, chegaram a protagonizar forte rivalidade no funk carioca.

Em 2008, a funkeira precisou pausar a carreira depois de sofrer um acidente. Nos anos seguintes, ela não retornou aos palcos, pois lidava com uma depressão segundo informações divulgadas pelo Jornal Extra na época. Mas em 2020, algumas de suas canções voltaram a viralizar nas redes sociais.

Em meio ao recente sucesso, Katia anunciou que pretendia retomar a carreira musical para alcançar mais estabilidade financeira depois de se tornar avó. A cantora, inclusive, chegou a participar do clipe da cantora Ludmilla, Rainha da Favela, ao lado de outros grandes nomes do funk.

Mas em julho deste ano, ela precisou ser internada para passar por uma cirurgia de retirada de um mioma no útero. Logo após a operação, Katia começou a enfrentar complicações, como uma trombose, que fez com que a cantora amputasse partes do pé e da perna e não resistisse às questões de saúde.

Neste domingo, 13, a filha de MC Katia confirmou a morte da cantora após complicações de saúde em uma conversa com o G1: “Ela morreu por volta das 16h. Não resistiu", disse Michele Marques, herdeira de uma das pioneiras do funk carioca.