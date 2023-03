Veja cinco vezes em que Jade Picon deixou os fãs enlouquecidos com fotos de biquíni

Com um corpo escultural, a influencer Jade Picon adora esbanjar sensualidade em fotos ousadas de biquíni nas redes socias

Dona de um corpão impressionante, a influenciadora Jade Picon (21) adora explorar sua sensualidade em fotos provocantes nas redes sociais. Sempre aproveitando o tempo livre para renovar o visual, a gata não perde a oportunidade de compartilhar fotos de biquíni com os seguidores.

Desde que passou a morar oficialmente no Rio de Janeiro, a famosa tem deixado os admiradores de boca aberta a cada registro que aparece se divertindo nas areias cariocas. Sempre inovando com seus biquínis, os fãs não perdem a oportunidade para ver as tendências lançadas pela irmã de Leo Picon.

Durante o BBB 22, por exemplo, Jade acabou viralizando nas redes sociais após aparecer com uma peça de crochê lilás. O modelo acabou sendo copiado por várias pessoas, por ser algo inovador.

Mas para quem acompanha as redes da famosa, já percebeu que poucas vezes ela costuma repetir algumas peças. Confira abaixo uma lista de momentos em que a global robou a cena com seus registros ousados:

Zebrinha

No final do ano passado, a morena aproveitou uma folguinha no meio da semana para aproveitar o solzão do Rio de Janeiro. Direto de uma praia deserta, a artista, que está no ar na novela Travessia, sensualizou com um conjuntinho estampado de animal print.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Carrossel

A influencer deixou os fãs sem fôlego ao reunir uma série de cliques exibindo o corpo escultural na frente do espelho. Em uma das fotos, ela surgiu com um conjuntinho lilás. O visual ainda veio acompanhado com uma body chain dourada e um lenço estampado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Viagem

Meses antes de sua estreia na novela Travessia, Jade resolveu tirar alguns dias de férias para aproveitar a ilha de Fernando de Noronha. Depois de um caótico confinamento no BBB 22, ela colocou o corpão para jogo e aproveitou tudo o que tinha direito. Em seu Instagram, ela publicou alguns cliques usando um biquíni fio dental azul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Ensaio

A famosa fez um ensaio caseiro em meio ao calçadão do Rio de Janeiro. Na ocasião, ela apareceu com um conjuntinho preto minúsculo. Com a barriguinha negativa em evidência, ela escondeu a parte de baixo com uma canga amarrada na cintura.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Esportista

Em mais um dia de praia, a famosa elegeu um look todo branco para jogar uma partida de futevôlei com os amigos. Mesmo usando uma camisa branca para se proteger do sol forte, ela deu um jeitinho de deixar o corpão em destaque.