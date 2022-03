BBB 22: Com biquíni que ficou famoso no Big Brother, Jade Picon posa na praia após sua eliminação

A influenciadora Jade Picon posou na praia com seu biquíni roxo que fez sucesso durante sua estadia no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 20h56

Nesta sexta-feira, 11, Jade Picon (20) curtiu uma praia após a sua eliminação do Big Brother Brasil!

Para o primeiro mergulho após o confinamento, a influenciadora vestia o clássico biquíni roxo de crochê que fez sucesso enquanto a jovem estava na casa mais vigiada do Brasil.

No post feito em seu Instagram, a eliminada desta semana do BBB 22 escreveu na legenda: "Biquíni de ... complete a frase. Nada como um mergulho no mar para renovar as energias e o umbigo tampado para bloquear energias ruins".

Os fãs de Jade adoraram o clique! "O biquíni de milhões!! Muito linda", comentou uma seguidora completando a frase que Jade deixou na legenda. "Que mulher", escreveu um fã.

A irmã de Leo Picon (25) também postou um vídeo se banhando na praia e anunciou que as cenas do seu primeiro mergulho após sair do confinamento será apresentado no programa Fantástico da Tv Globo no domingo.

Confira aqui as imagens de Jade Picon na praia!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)