Vascaína, Viviane Araujo homenageia Roberto Dinamite: ''Quantas alegrias nos deu!''

Atriz Viviane Araujo lamenta morte de Roberto Dinamite aos 68 anos, um dos maiores ídolos do Vasco da Gama, seu time do coração

Após a morte de um dos ídolos do Vasco da Gama, Roberto Dinamite (1954 - 2023), no domingo, 08, a atriz Viviane Araujo (47), que torce para o clube carioca, fez questão de deixar sua homenagem na web.

O ex-jogador de futebol faleceu na manhã de domingo, 08. Ele lutava contra um tumor no intestino desde o fim de 2021. No sábado, 07, teve uma piora no quadro e foi internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Em um dos cliques, publicado em seu perfil no Instagram, Vivi aparece ao lado do marido, Guilherme Militão (32), com quem tem o pequeno Joaquim, de 4 meses, e de Dinamite na quadra do Salgueiro.

"Meu grande ídolo, do meu Vasco da Gama, quantas alegrias você nos deu! Que os anjos do céu te recebam com todo amor e carinho que você merece! Meus sentimentos a todos os familiares e amigos!", disse Viviane Araujo na legenda.

Famosos como Fátima Bernardes (60), Ronaldinho (42) e Casimiro (29) também se despediram de Roberto Dinamite nas redes sociais.

Confira a homenagem de Viviane Araujo para Roberto Dinamite:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

