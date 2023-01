Morre Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, aos 68 anos

Ex-jogador Roberto Dinamite, que fez história no Vasco da Gama, lutava contra um tumor no intestino e faleceu neste domingo, 08

Na manhã deste domingo, 08, faleceu o maior ídolo do Vasco da Gama. Roberto Dinamite morreu aos 68 anos de idade.

O ex-jogador, principal artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols marcados na competição, e do Campeonato Carioca (284 gols), lutava contra um tumor no intestino desde o fim de 2021. No sábado, 07, ele teve uma piora no quadro e foi internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu no dia 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O ex-atleta ganhou o apelido Dinamite em 1971, com apenas 17 anos, após marcar o primeiro gol pelo Vasco em uma vitória por 2 a 0 sobre o Internacional.

Dinamite também teve dois mandatos como presidente do Vasco, entre os anos de 2008 e 2014, e ganhou uma estátua que fica atrás de um dos gols de São Januário.

O perfil oficial do Vasco no Instagram confirmou a morte e prestou homenagem para Dinamite. "É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz."

Vasco da Gama presta homenagem a Roberto Dinamite:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!