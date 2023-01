Fátima Bernardes e famosos lamentam morte de Roberto Dinamite: ''Ídolo no futebol''

Vascaína de coração, Fátima Bernardes se declara fã de Roberto Dinamite; mais famosos prestaram homenagens para o ex-jogador

O mundo do futebol se despediu de mais um grande ídolo neste domingo, 08, Roberto Dinamite, que faleceu aos 68 anos de idade.

Após lutar contra um tumor no intestino desde o fim de 2021, o camisa 10 e um dos maiores ídolos do Vasco do Gama partiu nesta manhã. Nas redes sociais, artistas lamentaram a morte de Dinamite e prestaram suas homenagens.

Vascaína de coração, a apresentadora Fátima Bernardes (60) foi uma das famosas que deixou uma declaração para Dinamite na web, se declarando fã: "É assim que quero me lembrar dele. Com @rdinamite10 me tornei torcedora do Vasco. Foi meu primeiro ídolo no futebol. Comprei revista com a foto dele na capa, lia tudo nos jornais sobre ele, vibrei as conquistas vascaínas e com as convocações pra seleção brasileira. Sempre achei que ele merecia mais reconhecimento do que teve. O maior artilheiro do Brasileirão nos deixou hoje com apenas 68 anos. Que domingo triste. Que a família e os amigos recebam muito carinho nesse momento de dor."

Confira as homenagens de famosos para Roberto Dinamite:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Ronaldinho (42), ex-jogador: "Uma semana dura para o futebol, que Deus te receba e conforte toda sua família…. Meus pêsames. Seu legado também será inesquecível, meu amigo!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho)

Casimiro (29), jornalista: "Obrigado Roberto!!! Eternamente obrigado! Que Deus te receba de braços abertos aí em cima!! Você será pra sempre o maior de todos!! Vasco da Gama e Roberto Dinamite serão pra sempre um só. Obrigado, obrigado e obrigado! "Deus de calção e chuteira": a foto de Ronaldo Teobald, vencedora do Prêmio Esso, mostra torcedores tentando encostar em Roberto Dinamite na volta para o segundo tempo contra a Portuguesa, na Ilha. Um dos registros mais extraordinários da história do esporte."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Casimiro Miguel (@casimiro)

Vanderlei Luxemburgo (70), técnico: "Lamentamos profundamente o falecimento de Roberto Dinamite, o maior jogador da história do Vasco da Gama. Sua habilidade, determinação e paixão pelo futebol deixaram uma marca indelével na história do clube e no coração de todos os seus fãs."

Lamentamos profundamente o falecimento de Roberto Dinamite, o maior jogador da história do Vasco da Gama. Sua habilidade, determinação e paixão pelo futebol deixaram uma marca indelével na história do clube e no coração de todos os seus fãs. pic.twitter.com/H3ozWg6Epc — Vanderlei Luxemburgo (@vluxemburgo) January 8, 2023

Juninho Pernambucano (47), ex-jogador: "Descanse em paz eterno gigante Roberto Dinamite. O futebol e todos nós te agradecemos por tudo. Você foi o maior de todos com a Cruz de Malta no peito. Muita a força a toda família."

Descanse em paz eterno gigante Roberto Dinamite. O futebol e todos nós te agradecemos por tudo. Você foi o maior de todos com a Cruz de Malta no peito. Muita a força a toda família. pic.twitter.com/nrCezlAxXo — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) January 8, 2023

Diego Ribas (37), ex-jogador: "Ídolos são pessoas que ultrapassam o limite da rivalidade. Meu máximo respeito por tudo que construiu dentro e fora de campo. Solidariedade à família."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego Ribas da Cunha (@diegoribas10)

Milton Neves (71), jornalista: "E morre Carlos Roberto de Oliveira, o estupendo artilheiro Dinamite vitimado pelo maldito câncer. Tive a honra de recebê-lo várias vezes na BAND e na RecordTV, como também fiquei muito feliz ao entregar a ele a sua Bola de Prata, de Placar. Pena que a festa foi amadora e “organizada” pelo eclético JK. Ave, Roberto Dinamite!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milton Neves (@miltonneves)

Paulinho (34), jogador: "Hoje Perdemos um dos Maiores Ídolos do nosso país. Obrigado, Mestre, pelas mensagens de carinho e por sempre me apoiar durante esses anos. Minha família é grata por ter conhecido o Maior Ídolo da História do @vascodagama, clube que me revelou. Dinamite Será Eterno."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulinho 🇧🇷 (@paulinhoph7)

Flávia Oliveira (53), jornalista: "Sou filha de pai flamenguista e mãe vascaína. Escolhi o Vasco da Gama e segui com ele num tempo em que o Flamengo de Zico brilhou intensamente. Roberto Dinamite foi ídolo que ajudou a moldar meu caráter, porque a gente pode trocar muito, quase tudo, menos de time. Dinamite foi explosão de coisa boa na minha infância e adolescência. Como foi bom torcer pelo Vasco com ele, por ele. Roberto, pode descansar em paz, porque você está eternizado em São Januário, em nossos corações."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Oliveira (@flaviaol)

Vasco da Gama se despede de um de seus maiores ídolos, Roberto Dinamite

Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu no dia 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O ex-atleta ganhou o apelido Dinamite em 1971, com apenas 17 anos, após marcar o primeiro gol pelo Vasco em uma vitória por 2 a 0 sobre o Internacional.

Dinamite também teve dois mandatos como presidente do Vasco, entre os anos de 2008 e 2014, e ganhou uma estátua que fica atrás de um dos gols de São Januário.

O perfil oficial do Vasco no Instagram prestou homenagem para Dinamite. "É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!