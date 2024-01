Vanessa Lopes pediu para voltar a morar com os pais em momento de desespero

Em entrevista à CARAS Brasil, antes de entrar no BBB 24, Vanessa Lopes falou sobre passar por momentos de desespero e estado mental

Vanessa Lopes (22), que pediu para sair do BBB 24 na última sexta-feira, 19, deixou muitos fãs surpresos com o seu estado mental no reality show. Antes de ficar confinada na casa mais vigiada do Brasil, a artista passou por momentos de desespero na carreira e já pediu para voltar a morar com os pais, como contou em entrevista à CARAS Brasil, durante o especial CARAS Pernambuco em 2022.

"Já passei por momentos que me assustaram, de virar para a minha mãe ou o meu pai e falar: 'Por favor, ou me traz de volta ou mora comigo. Quero voltar para casa, ou então vocês se mudem para lá [São Paulo], porque eu não aguento mais'", declarou Vanessa Lopes , filha de Alisson Ramalho e Liziane Lopes.

"Passei por momentos de desespero de virar para os meus amigos de infância daqui de Pernambuco e falar: 'Por que eu fiz isso? Por que eu troquei minha vida?'", acrescentou a dançarina, que foi criada em Pernambuco e se mudou sozinha para São Paulo, ainda menor de idade, para alavancar a carreira nas redes sociais.

Com mais de 45 milhões de seguidores na web, Vanessa Lopes explicou que aprendeu a lidar com os momentos de desespero ao longo do tempo e destacou como mantém o foco nas coisas que importam para sua vida. "Com o tempo, você vai entendendo que tem que focar nas coisas boas que estão acontecendo, porque qualquer trabalho na vida e qualquer lugar onde você estiver, vai ter maldade e vão ter pessoas que irão te colocar para baixo. O jeito é aprender a lidar e ter a cabeça com o que você quer e quem está ao seu redor", completou a ex-BBB.

