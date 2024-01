Vanessa Lopes vivia pânico de julgamento e mentiras antes de entrar no BBB: 'Sou um ser humano'

Em entrevista à CARAS Brasil, antes de entrar no BBB 24, Vanessa Lopes falou sobre maneira de lidar com as redes sociais

Vanessa Lopes surpreendeu o público na última sexta-feira, 19, ao desistir do BBB 24. Antes de entrar no reality show, a artista falou sobre sua maneira de lidar com as redes sociais e contou que vivia pânico de julgamento e mentiras em entrevista à CARAS Brasil, durante o especial CARAS Pernambuco em 2022. Relembre conversa com a dançarina: "Sou um ser humano".

"Acho que o cancelamento é o meu maior pânico. Para mim, pode acontecer o que for, não tem nada pior do que o cancelamento. É muito difícil você ser julgado sem as pessoas te conhecerem. O ser humano fica querendo se provar toda hora e é muito ruim saber que as pessoas estão falando mentiras de você e que não dá para rebater todo mundo ou até tentar convencer as pessoas", compartilhou Vanessa Lopes durante a entrevista.

"Tem muita gente ruim no mundo e você tem que aprender a lidar. Não é fácil. Você vai fraquejar, vai precisar de uma ajuda e, principalmente, de terapia. Para mim, o julgamento e as mentiras são a parte mais difícil", ponderou a dançarina, que desistiu do BBB 24 após dar declaração sobre o medo do cancelamento dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Vanessa Lopes explicou que, por ter uma personalidade forte, precisou mudar a maneira como lidava com a exposição na web: "As pessoas inventam muito dos outros para aparecer ou engajar, tem pessoas que trabalham com isso. É complicado ver mentiras suas, ainda mais para quem tem personalidade forte. Você quer debater, mas não adianta de nada. É pior ainda debater, o melhor é ignorar".

Na época, a artista destacou o trabalho com sua saúde mental desde que mergulhou no mundo das redes sociais profissionalmente: "Hoje em dia, trabalho muito a minha cabeça para ignorar e focar no que realmente importa, mas, obviamente, eu fraquejo. Sou um ser humano".

