Val Marchiori anuncia fim de casamento com Thiago Castilho

Por meio de nota oficial, Val Marchiori anuncia fim de seu casamento com o empresário Thiago Castilho após 5 anos juntos

O casamento entre a socialite Val Marchiori e o empresário Thiago Castilho chegou ao fim. Nesta quarta-feira, 27, a famosa usou suas redes sociais para anunciar o término de seu relacionamento após cinco anos juntos.

Em seu perfil oficial do Instagram, Val publicou uma nota oficial sobre o assunto e comunicou o seu divórcio para seus seguidores. "Em respeito a vocês todos meus seguidores que me acompanham aqui diariamente, venho esclarecer a todos que estão me perguntando sobre meu relacionamento, que eu e o Thiago decidimos seguir caminhos diferentes, mas mantemos nossa amizade e respeito mútuo", iniciou a loira.

Em seguida, a famosa ainda pediu respeito ao casal durante esse tempo difícil. "Espero que compreendam esse momento delicado que eu estou passando, para que eu possa preservar minha privacidade", finalizou Val em sua declaração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Val Marchiori (@valmarchiori)

Val Marchiori e Thiago Castilho ficaram noivos em 2019, mas somente chegaram a se casar em setembro de 2022. A socialite também é mãe dos gêmeos Eike e Victor Ulinski, fruto de seu antigo relacionamento com Evaldo Ulinski.

Val Marchiori se defende após criticar corpo de Gracyanne Barbosa

No último dia 15, a socialite Val Marchiori se defendeu sobre as críticas que fez ao corpo de Gracyanne Barbosa. Em entrevista à CARAS Brasil, a loira afirmou que não mudou sua opinião e ainda defendeu sua liberdade de expressão, se denominando como uma pessoa autêntica.

"É a minha opinião. A gente vive em um país livre onde cada um tem a sua liberdade de expressão. Eu acho o corpo dela, sim, muito masculinizado. Não gosto, acho feio, mas é minha opinião. Assim como falam do meu corpo, do meu cabelo", dispara.

O caso envolvendo Val e Gracyanne ganhou destaque nas redes sociais no último dia 14, após viralizar um corte do podcast de Val. Na ocasião, ela entrevistava o ator Alexandre Frota e comentou sobre o corpo de mulheres musculosas, dando Gracyanne como exemplo. "Gente, aquela mulher do Belo, pelo amor de Deus. Aquilo não é uma mulher, é um homem. Você não acha?”, criticou.

Em meio à repercussão negativa, Val garante que segue admirando o trabalho de Gracyanne. "Eu não tenho nada contra ela. Até admiro o trabalho dela, o que ela faz. Mas pro meu ponto de vista, pro meu gosto, eu acho que o corpo dela é muito masculino", reforçou.