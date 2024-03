Val Marchiori se defende após criticar corpo de Gracyanne Barbosa: 'A gente vive em um país livre'

Em entrevista à CARAS Brasil, Val Marchiori explica repercussão negativa após comentário sobre Gracyanne Barbosa em seu podcast

Val Marchiori (49) afirma que não mudou sua opinião a respeito do corpo de Gracyanne Barbosa (40), mesmo após sofrer com críticas por seu comentário. Em entrevista à CARAS Brasil, a socialite defendeu sua liberdade de expressão e se denominou como uma pessoa "autêntica".

"É a minha opinião. A gente vive em um país livre onde cada um tem a sua liberdade de expressão. Eu acho o corpo dela, sim, muito masculinizado. Não gosto, acho feio, mas é minha opinião. Assim como falam do meu corpo, do meu cabelo", dispara.

O caso envolvendo Val e Gracyanne ganhou destaque nas redes sociais nesta quinta-feira, 14, após viralizar um corte do podcast de Val. Na ocasião, ela entrevistava o ator Alexandre Frota e comentou sobre o corpo de mulheres musculosas, dando Gracyanne como exemplo. "Gente, aquela mulher do Belo, pelo amor de Deus. Aquilo não é uma mulher, é um homem. Você não acha?”, criticou.

Em meio à repercussão negativa, Val garante que segue admirando o trabalho de Gracyanne. "Eu não tenho nada contra ela. Até admiro o trabalho dela, o que ela faz. Mas pro meu ponto de vista, pro meu gosto, eu acho que o corpo dela é muito masculino", reforça.

Há quase um ano no comando do podcast Hello, Val, a loira volta e meia tem viralizado nas redes sociais por conta de seus comentários polêmicos. "Sim, sempre dá o que falar. É meu jeitinho, sou muito autêntica, às vezes falo realmente pensando que eu tô na minha casa, mas eu não quero perder a minha autenticidade", defende.

Questionada sobre como enxerga as críticas, Val confessa que a interação com os internautas têm sido importante para ela reavaliar algumas questões e revela que tem passado por um processo de amadurecimento não só como apresentadora, mas também como ser humano.

"Eu faço, sim, uma reavaliação de alguns comentários junto com a minha equipe. Acho que faz parte do crescimento, do ser humano, da apresentadora. Enfim, mas eu não quero perder minha espontaneidade, porque eu acho que é isso que me difere e que faz dar o que falar", frisa.

Entre reprovação e elogios, Val afirma que tem ficado muito feliz com a repercussão de seu trabalho, o qual acaba de ganhar um certo investimento. "Tenho ficado feliz com os resultados, com o que a gente tenha atingido. O crescimento é algo que vem. Agora tá sob nova direção, contratei uma agência, vou criar quadros novos", adianta.