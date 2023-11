Val Marchiori se posiciona após Jojo Todynho ser barrada na Justiça: "Estou tranquila"

Em entrevista à CARAS Brasil, Val Marchiori falou sobre a decisão da Justiça à seu favor a respeito de polêmica com Jojo Todynho

A socialite Val Marchiori (49) falou pela primeira vez sobre a ação judicial movida por Jojo Todynho (26) após ser acusada de gordofobia e racismo. Em entrevista à CARAS Brasil, a loira disse que se sente “bem e tranquila” quanto ao assunto e avaliou o caso como uma "crítica".

Em agosto deste ano, Val fez comentários a respeito do peso de Jojo e afirmou que isso poderia afetar no desempenho sexual dela com o namorado. A situação viralizou e gerou altos debates nas redes sociais, promovendo mais uma briga entre as duas.

Essa não é a primeira vez que Jojo e Val trocam farpas, por conta disso, a funkeira decidiu mover uma ação pedindo uma indenização por danos morais de R$ 50 mil e solicitando que a rival pare de fazer comentários a seu respeito. No entanto, a Justiça negou o pedido. "Eu estou bem e tranquila. Acredito que nós, que somos pessoas públicas, estamos sempre sujeitas a receber críticas e elogios, assim como também fazemos o mesmo, né?", afirmou.

Em tempo, Val tem apostado no seu próprio podcast, o Hello Val. Durante o programa, a famosa recebe personalidades de diferentes áreas para um bate-papo descontraído e sincero. "Eu estou simplesmente amando, está sendo incrível", conta.

"Eu tive a grande experiência de participar por três anos no programa Raul Gil, no quadro “Elas Querem Sabe”, que foi um grande ensinamento para mim, aprendi muito, pois não é fácil entrevistar, né? Agora com o meu próprio podcast estou praticando cada vez mais e estou amando", declara.

Para a apresentadora, um dos episódios marcantes do programa foi quando ela recebeu Chiquinho Scarpa, que abriu o coração e revelou que, apesar de viver rodeado de luxo, as vezes se sente um homem solitário.

"No começo senti ele um pouco tenso, mas depois foi se soltando e quando ele falou sobre ‘solidão’, mexeu muito comigo, porque eu não imaginava que ele pudesse se sentir assim, sabe? Foi algo bem diferente. Logo depois começamos a falar sobre outros assuntos, bebemos champanhe e caímos na risada, falamos sobre muita coisa que eu não esperava", relembra.

O mais recente episódio do podcast contou com a presença de um dos filhos de Val, o jovem Victor Machiori. O garoto irmão gêmeo de Eike, fruto do relacionamento da empresária com Evaldo Ulinski.

Questionada sobre qual tipo de mãe ela é, a loira não negou que faz o tipo conservadora. "Para mim, ser mãe é um presente de Deus. Meus filhos são tudo na minha vida, são o meu melhor projeto de vida e o melhor de mim. Me emociono muito porque eu tive a grande sorte também de ter tido filhos bons".

"Meus filhos são amorosos, carinhosos, desde quando nasceram, me sinto uma mãe coruja e muito sortuda. Mas sim, eu sou mais conservadora e não sou tão liberal não, sempre coloquei limites e sim, eles têm que trabalhar, têm que dar valor ao que têm", finaliza.