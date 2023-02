Vaidosa, Gloria Maria tomava 80 pílulas de vitamina por dia

Além de não revelar a idade, apresentadora Gloria Maria ainda mantinha um ritual de beleza para se manter jovem

A apresentadora Gloria Maria tinha uma rotina de beleza para cuidar muito bem de sua saúde. Além de passar vários cremes, a jornalista cuidava da pele de dentro para fora tomando muitas pílulas e chás diferentes.

Em uma entrevista para Jô Soares, a famosa explicou que ingeria cerca de 80 cápsulas por dia de vitaminas para deixar sua saúde fortalecida.

"De manhã, eu tomo umas 35 de uma vez. À tarde, umas 20. À noite, outras 20. Vitamina A dizem que é bom para pele e unha. E para as articulações. A vitamina C para reforçar o sistema imunológico. Tomo o abecedário inteiro. Vitamina A, B, C, D, E, F. Às vezes eu encho um pratinho ou um pires com elas e viro a Mulher Maravilha”, contou.

Gloria Maria também revelou que tomava um chá da Tailândia. "Na verdade, ele é feito com ninho de passarinho. Eu mesma preparo e tomo quente ou frio. Quando percebi que os asiáticos não tinham rugas, comecei a tomar também”, falou sobre ser vaidosa.

Vale lembrar que a global mantinha sua idade em segredo. Ela celebrava seu aniversário no dia 15 de agosto e nunca comentava qual era o ano completado.

Em entrevista para Patrícia Kogut, do jornal O Globo, em 2019, Gloria brincou ao dizer que manteria o mistério envolvendo sua idade. "Não vou tirar a ilusão de um país inteiro. As pessoas querem viver disso, vamos deixar, né?", justificou.

Gloria Maria dizia que jamais colocaria idade em lápide

Gloria Maria dizia que não gostava de falar de morte e que não cogitaria colocar a sua data de nascimento - ou seja, revelar a idade - em sua lápide. A jornalista morreu nesta quinta-feira, 02.

"Eu não gosto de papo de morte. Não vai ter aquela 'do ano tal ao ano tal'. Isso está fora. 'Nasceu tanto, e morreu tanto'. Nem pensar! Só ia colocar assim: 'A mulher que morreu sem idade'", ressaltou.