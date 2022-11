Túlio Gadêlha mostra vídeo de momentos românticos ao lado de Fátima Bernardes

Túlio Gadêlha faz linda declaração para a jornalista Fátima Bernardes em vídeo publicado em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 22h16

Nesta sexta-feira, 11, o deputado federal Túlio Gadêlha (35) decidiu fazer os seus seguidores morrerem de amores ao publicar um vídeo fofíssimo como declaração de amor para a amada, a jornalista Fátima Bernardes (60).

“Porque hoje é sexta e ela tá aqui”, escreveu o político eleito por Pernambuco, na legenda de uma publicação feita em seu perfil oficial do Instagram. No vídeo, podemos ver fotos do casal em diversos momentos, como fantasiados iguais, no carnaval e se beijando.

Além disso, o vídeo, que mais é uma coletânea de momentos de Túlio e Fátima, podemos ver vídeos engraçados e fofos dos pombinhos, como diversos registros do casal de apaixonados dançando e brincando.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com a fofura da publicação. “Essa mulher tem uma luz enorme”, escreveu uma. “Tem coisa mais linda? Não tem!”, exclamou outra. “Meta de relacionamento”, exaltou uma terceira internauta.

Veja a publicação de Túlio Gadêlha se declarando com momentos fofos ao lado de Fátima Bernardes:

Fátima Bernardes volta ao 'Encontro' e fala sobre estreia do 'The Voice Brasil'

Fátima Bernardes voltou ao programa Encontro recentemente, após quatro meses de sua saída! Os comandantes da atração, Manoel Soares (43) e Patrícia Poeta (46), receberam a artista para falar sobre a estreia do The Voice Brasil e soltou a voz ao lado do ator Hugo Bonemer, que é primo de seu ex-marido e pai de seus trigêmeos, William Bonner (58).

Durante o papo, Fátima deu alguns spoilers do The Voice Brasil. A nova apresentadora do reality musical, que estreia no dia 15 de novembro, contou que já gravou sete programas, incluindo as fases das audições às cegas e do tira-teima, e que ainda está se adaptando à nova rotina. “Já gravei sete programas, já gravei todas aquelas audições às cegas, quando os técnicos só ouvem e escolhem as vozes que quiserem e já gravamos a fase do tira-teima, quando eles realmente veem o time que escolheram e colocam eles frente a frente, de dois em dois, de quatro em quatro, para poder salvar alguns”, disse.

“É muito emocionante. O pessoal se emociona em casa, mas lá também. Você se envolve, porque a gente entrevista as pessoas, tanto antes de cantar, como depois. É muita emoção”, acrescentou.