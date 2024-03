Trump anuncia lançamento de ‘bíblia patriota’: 'Fazer a América rezar de novo'

Ex-presidente dos EUA Donald Trump lança ‘bíblia do patriota' que combina textos históricos e religiosos; descubra o valor do exemplar

Além de ex-presidente, Donald Trump pode adicionar uma nova ocupação em seu currículo. Isso porque ele também começou a empreender no ramo editorial e divulgou seu primeiro exemplar, a "bíblia do patriota". Prometendo "fazer a América rezar de novo", ele promoveu textos históricos e religiosos no livro, que está disponível por aproximadamente R$ 299.

Depois de ser banido das redes sociais convencionais, Trump apostou em seu próprio meio de comunicação, o Truth Social, onde divulgou o lançamento. Em um vídeo, o ex-presidente dos Estados Unidos explicou que a Bíblia é seu livro favorito e que possui várias edições em casa. Por isso, ele decidiu se aventurar em uma nova versão, chamada de 'Deus Abençoe os EUA'.

Além disso, o empresário afirmou que seu principal objetivo é edificar os americanos e incentivá-los a voltar a orar, assimo como o slogan de sua antiga campanha política: "Todos os americanos precisam de uma Bíblia em casa, e eu tenho muitas. É meu livro favorito. Tenho orgulho de endossar e encorajar você a adquirir esta Bíblia. Devemos fazer a América orar novamente", disse.

Na legenda da publicação, o empresário ainda reforçou seus valores: “Feliz Semana Santa. Vamos fazer a América rezar de novo. Conforme nos aproximamos da Sexta-feira Santa e da Páscoa, encorajo vocês a ter uma cópia da bíblia God Bless the USA”, escreveu o ex-presidente, que aproveitou as datas religiosas para anunciar o lançamento.

Trump descreveu no site que, apesar de manter o texto bíblico, a nova bíblia oferece uma experiência de "leitura fácil" devido a uma tradução especial. Além disso, o exemplar inclui documentos históricos do país, permitindo que os leitores se aprofundem não apenas em questões religiosas, mas também cívicas, como a constituição americana.

"A única Bíblia endossada pelo presidente Trump", conforme apresentado no site, foi inspirada nas canções de Lee Greenwood, um músico country famoso por suas músicas religiosas e participações em eventos oficiais do ex-presidente. O exemplar pode ser adquirido por $59,99, equivalente a R$ 299 reais, no site oficial do cantor, que também publicou o vídeo de divulgação em seu Instagram.

