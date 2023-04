Donald Trump já levou 'fora' de apresentadora brasileira após encontro; saiba quem

Apresentadora contou detalhes envolvendo encontro com Donald Trump antes dele virar presidente dos Estados Unidos

A apresentadora Luciana Gimenez (53) é dona de histórias impressionantes e adora dividir todas elas com os admiradores. Em 2020, por exemplo, ela chocou os fãs ao revelar detalhes impressionantes de um encontro com o ex-presidente dos Estados Unidos, o polêmico Donald Trump (76).

Durante a pandemia, a famosa abriu uma live no Instagram e contou como foi entrevistar o até então empresário norte-americano. Ela afirmou que, após o fim do bate-papo, ela levou uma cantada do ricaço. "Me chamou para almoçar", disse ela, que participava de uma transmissão da revista Harper's Bazaar.

Na época, a comandante do Superpop garantiu que não aceitou o convite por entender as segundas intenções de Trump. "Não, né, eu era casada na época, imagina", afirmou Luciana, que era casada com Marcelo de Carvalho.

Luciana ainda contou que esta não foi a primeira vez que ela teve contato com Trump e que os dois sempre tiveram uma boa relação. Sem nenhuma modéstia, ela celebrou o fato de ter sido a única brasileira a ter conseguido a entrevista com facilidade.

"Donald Trump foi um marco para mim porque fui a única brasileira que conseguiu. As pessoas falam 'ah, mas é o Trump'. Desculpa, é só o presidente dos Estados Unidos", completou.

Ainda durante a conversa, Luciana contou que se orgulha bastante de outra entrevista que realizou. Se trata da Ana Carolina Oliveira, mãe da jovem Isabella Nardoni, que morreu em 2008 ao cair do sexto andar do apartamento do pai, Alexandre Nardoni. "Me marcou muito, até pelo sofrimento daquela mãe que estava falando comigo. Uma entrevista boa às vezes não é o famoso, mas quem está com o coração aberto", relembrou.

OUTRA CURIOSIDADE

Recentemente Luciana também revelou uma história marcante em sua carreira. A famosa contou que, de fato, foi chamada para apresentar um programa nos Estados Unidos.

O caso aconteceu em 2012 e por pouco ela não se tornou uma das apresentadoras fixas do icônico The View, da ABC. Para quem não sabe, a atração é uma das mais populares entre os americanos e contava com Whoopi Goldberg entre as suas comandantes.