Você sabia? Luciana Gimenez foi cotada para programa internacional

Luciana Gimenez chamou atenção de emissora americana e foi convidada para apresentar programa internacional

Dona de um carisma gigantesco e mais de 20 anos de carreira, a apresentadora Luciana Gimenez (53) é, definitivamente, uma das personalidades que marcaram a televisão brasileira nos anos 2000. A experiência, inclusive, foi decisiva para ela ser convidada para comandar um programa internacional .

O caso surpreendente aconteceu no ano de 2013, quando Luciana estava no auge do programa "Superpop", na Rede TV!. Na época, seu trabalho chamou atenção da emissora ABC, uma das maiores redes de televisão do mundo.

O convite em questão foi para Luciana apresentar o "The View", um das atrações mais populares da ABC. Comandado por Whoopi Goldberg, o programa é uma espécie de revista eletrônica, onde mulheres comentam assuntos relevantes do dia.

Luciana chegou a participar de um episódio do programa, mas apenas como convidada. Ao ser chamada ao palco, Luciana foi apresentada como a "Oprah brasileira". Além disso, também foi citado seu trabalho à frente do "Superpop" e "Luciana By Night", da RedeTV!.

A vida pessoal agitada da brasileira também foi destacada, onde ela comentou sobre seu casamento com Marcelo de Carvalho e também sobre seu namoro nos anos 90 com Mick Jagger, com quem teve um filho, o influenciador Lucas Jagger.

Passados 10 anos desde que esteve no "The View", Luciana confirmou que realmente foi convidada para dividir o palco com Whoopi Goldberg e Barbara Walters. No entanto, ela rejeitou e isso acabou virando um dos seus maiores arrependimentos.

"Tive vários convites. Não fui, infelizmente. Se arrependimento matasse, eu não estaria aqui. Perdi essa oportunidade de fazer algo diferente", desabafou Luciana em entrevista ao portal Uol.

Ainda em conversa com a publicação, Luciana confessou que se interessa em protagonizar trabalhos em outras línguas, assim como Anitta. Seja ele como atriz ou apresentadora de TV.

"Poderia apresentar programas em inglês, francês, italiano. Falar três línguas me coloca na frente de muitas outras pessoas da área, algo que acho que não está sendo aproveitado. Levar o nome do Brasil para fora como a Anitta", declarou.