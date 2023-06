Tratando câncer, Preta Gil visita santuário em Salvador: ''A cura já é minha''

Em tratamento contra um câncer no intestino, cantora Preta Gil mostra visita ao Santuário Santa Dulce dos Pobres em Salvador, na Bahia, e faz agradecimento

Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil aproveitou sua estadia em Salvador, na Bahia, para visitar o santuário da Irmã Dulce (1914 - 1992). Nesta quinta-feira, 29, ela compartilhou fotos em suas redes sociais.

No Santuário Santa Dulce dos Pobres, que fica no Largo de Roma, na capital baiana, a artista aproveitou para agradecer. "Minha Santinha amada, ontem foi muito especial estar no seu Santuário para agradecer", começou escrevendo.

"Meu coração aflito que tantas vezes a Senhora consolou! A minha fé e meu amor pela Senhora me fortalecem a cada dia! Obrigada por me amparar e cuidar, te amo".

Ela também fez questão de falar do carinho que tem recebido durante a luta contra a doença: "Obrigada meus fãs amados que foram a missa comigo, amo vocês! A cura já é minha eu creio", finalizou.

Recentemente, o cantor Gilberto Gil completou mais um ano de vida, e Preta mostrou detalhes da festa de aniversário do pai nas redes sociais.

Confira Preta Gil no santuário da Irmã Dulce na Bahia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Preta Gil faz desabafo sobre traição do ex-marido

A cantora Preta Gil surpreendeu ao fazer um desabafo revelador sobre que está sentindo após os últimos acontecimentos turbulentos em sua vida amorosa. Na madrugada desta quinta-feira, 29, a filha de Gilberto Gil escreveu um texto sobre não ter ouvido sua intuição para deixar a sororidade entre mulheres não ser afetada.

Fazendo tratamento contra um câncer no intestino, a famosa anunciou o fim de seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy após boatos de traição virem a público. Conforme flagras e informações do jornalista Leo Dias, ele teria saído com a stylist da cantora.

"Reflexão da madrugada: por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres eu deixei duas coisas me escaparem, meu sexto sentido e minha intuição, e achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes, não é sobre ciúmes bobo e sim sobre EVIDÊNCIAS, sim eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que com sua dissimulação e mau-caratismo fez o que fez", disse.