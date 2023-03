Tragédia! Corpo de ator desaparecido é encontrado carbonizado em SP

Corpo de ator desaparecido é encontrado; amigos estão buscando respostas para o crime

Foi encontrado o corpo do ator, drag queen e tarólogo Yago Henrique França. Os restos mortais foram descobertos carbonizados em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

As informações são do G1, que afirma que a Polícia Civil de São Bernardo do Campo está investigando o caso. Até o momento, há algumas suspeitas envolvendo o caso - amigos próximos afirmam que o crime possa ter sido motivado por homofobia.

Yago Henrique França estava desaparecido desde o dia 27 de fevereiro. As primeiras investigações mostram que ele teria marcado um encontro por aplicativo antes de sumir. Até o momento, nenhum suspeito foi preso ou localizado.

Em nota oficial, a Polícia esclarece como encontrou o corpo. "A região realizava detalhada apuração sobre o desaparecimento da vítima, que foi localizada no último dia 7, em Taboão da Serra. A autoridade policial segue em diligências para identificar e prender os autores, bem como aguarda os resultados dos laudos solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML)", diz.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo também diz que "o caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Itapecerica da Serra, que solicitou perícia e exame necroscópico à vítima." A nota foi publicada pela Quem.

