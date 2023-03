Felipe Neto lamenta morte da avó: ''Nossa maior luz se apagou''

Dona Maria, avó de Felipe Neto, morre aos 96 anos e youtuber presta homenagem recordando os ensinamentos deixados pela matriarca da família

O youtuber Felipe Neto (35) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 08, para contar que sua avó Maria faleceu aos 96 anos.

Com um texto emocionado em sua conta oficial no Instagram, ele revelou que a família teve a chance de se despedir da matriarca e que ela partiu "sem sofrimento". Ao compartilhar fotos ao lado de Dona Maria e com familiares, como seu irmão, o também influenciador Luccas Neto (31), o famoso lamentou a morte da avó e recordou os ensinamentos deixados por ela.

"Hoje a nossa maior luz se apagou… Nossa guia, nossa líder, nosso amor. Ela se foi sem dor, sem sofrimento, após termos a chance de nos despedirmos em uma união de muito amor ao seu redor. Aos 96 anos, Dona Maria, o ser humano mais especial que já viveu, nos deixou", começou escrevendo.

"No meio da dor, chego a pensar se irei sobreviver a isso… E me agarro às suas últimas palavras pra mim: 'Não chores, viva. Te amo'. Vou viver, vovó… Obrigado por ter me guiado até aqui", declarou ele, agradecendo à Dona Maria.

