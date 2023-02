Felipe Neto alfineta atitude de Anitta após perder o Grammy: “Grande defeito”

Felipe Neto criticou Anitta por não se manifestar contra ataques dos fãs à Samara Joy, vencedora do Grammy

Felipe Neto (35) gerou polêmica ao falar sobre a postura de Anitta (29) após o Grammy, que aconteceu no último domingo, 5. Na estreia de seu podcast, o 'NetoLab', o youtuber resolveu opinar sobre o silêncio da Girl From Rio em relação aos seus fãs, que estão atacando a cantora Samara Joy (23) pelas redes sociais, já que ela ganhou o prêmio de Artista Revelação, a mesma categoria que a funkeira estava concorrendo.

Durante o bate papo, ele destacou um defeito de Anitta: "Eu acho que a Anitta tem um defeito grande. E eu tenho vários! A Anitta tem um, eu tenho milhões. O um defeito grave dela é que ela escolhe os piores momentos para calar a boca.”, disse se referindo ao silêncio da cantora, que não se manifestou a respeitos dos ataques.

Felipe falou que também já foi alvo dos fãs da funkeira, quando foi vaiado durante o MTV Miaw em 2018, após vencer uma categoria que Anitta também concorria: "Eu queria falar especialmente sobre esse tópico porque eu já fui alvo dos fãs da Anitta. Real. Eu sei que eu tenho a tendência de transformar tudo sobre mim, mas nesse caso é real.” e completou: "Dessa vez foi muito pior do que me vaiar… Muito pior, é invadir o perfil de uma vencedora e sair xingando e ofendendo ela nos comentários.", alfinetou.

Por fim, o Youtuber voltou a questionar a atitude da cantora: "Ela não falou absolutamente nada sobre isso. Não dá para dizer que não sabe. Não é como se as pessoas não mandassem para ela. Por que não falar? Por que não educar os fãs? Será que é porque no fundo sabe que esse comportamento hostil dos fãs acaba sendo positivo pra ela?", criticou

Felipe Neto comenta sobre os ataques a Samara Joy, vencedora do Grammy de Best New Artist, e questiona a falta de posicionamento de Anitta: “porque não falar? Porque não educar os fãs?” pic.twitter.com/ENXpq7Zp7X — BCharts (@bchartsnet) February 7, 2023

Após as falas, Felipe recebeu alguns ataques no Twitter e rebateu: "O que eles fizeram: ameaças de morte a mim, ameaças de morte à minha mãe, carro de som na porta do meu condomínio gritando que sou pedófilo, montagens me associando com crimes hediondos. Parabéns. Isso aí que é ser fã, pelo visto”, disse sobre os admiradores de Anitta.

Anitta se pronuncia após perder o Grammy de Artista Revelação

Na segunda-feira, 6, Anitta usou suas redes sociais para agradecer o carinho dos fãs após perder o Grammy de Artista Revelação.

Enrolada em uma coberta, a cantora falou em um momento intimista: “Foi muito lindo, algumas pessoas depois me mandaram mensagem me consolando mas gente eu não estou triste viu? Eu to muito feliz, resultado mesmo é uma coisa que a gente não consegue prever e tá tudo bem.”, disse, sem se pronunciar sobre os ataques dos fãs a vencedora do prêmio, Samara Joy.