Titi Müller encanta ao mostrar Benjamin brincando com o filho de Gisellé Itié

A apresentadora Titi Müller mostrou Benjamin e Pedro Luna juntos, e exaltou a amizade com Gisellé Itié

Titi Müller (36) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para recordar algumas fotos ao lado de Giselle Itié (40), que completou mais um ano de vida na última segunda-feira, 3.

Além de surgir sorridente ao lado da amiga, ela aproveitou para mostrar seu filho, Benjamin (2), fruto de seu relacionamento com Tomas Bertoni, brincando com Pedro Luna (2), filho da atriz com o ator Guilherme Winter (43).

Ao compartilhar os cliques no feed do Instagram, Titi deixou uma recado especial para Gisellé. "É lógico que o parabéns ao vivo e virtual só poderia ser um #tbt né amiga? A gente se encontra sempre meio descabeladas, com aquele olhar sonâmbulo, alguma bolsa aberta caindo coisa pra trás e pedindo informações aleatórias pra desconhecidos kkk", confessou ela.

Em seguida, a apresentadora exaltou a amizade delas. "Mas tem sempre ombro e pouso uma na outra, e você esse glow de musa latina que nenhuma ressaca ou cansaço é capaz de tirar @gitie é nois hermanita, e que teu próximo aniversário caia em uma segunda que realmente seja outro dia. Viva você e viva os nossos", completou.

No dia que completou 40 anos, aliás, Giselle publicou nas redes sociais alguns cliques fazendo stand up paddle, e aproveitou para agradecer às mensagens de carinho que recebeu na data especial. "Passando para agradecer todo o carinho, acolhimento e amor para comigo. Vamos com tudo! Vamos rellenos (recheados) de amor, fé e muita saúde mental", disse Itié no post.

