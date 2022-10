Giselle Itié comemora chegada dos 40 anos: ''Vamos recheados de amor''

Fazendo stand up paddle, atriz Giselle Itié agradece mensagens de carinho em seu aniversário de 40 anos

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 13h27

A atriz Giselle Itié completou mais um ano de vida na segunda-feira, 03, e usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 40 anos!

Na manhã desta terça-feira, 04, a artista surgiu fazendo stand up paddle em cliques publicados em seu perfil no Instagram e aproveitou para agradecer às mensagens de carinho que recebeu na data especial.

"Passando para agradecer todo o carinho, acolhimento e amor para comigo. Vamos com tudo! Vamos rellenos (recheados) de amor, fé e muita saúde mental", disse Giselle Itié no post.

"Que foto maravilhosa... Deus te abençoe sempre", "Desejo muita luz e amor", "Guapa", "Maravilhosa", "Feliz cumpleaños Gi. Tu é iluminada, maravilhosa, deusaaaa. Muitas bênçãos!", "Linda e perfeita feito uma verdadeira sereia", destacaram os fãs.

Confira Giselle Itié celebra aniversário fazendo stand up paddle:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GiseLLe ItiÉ (@gitie)

Giselle Itié e Guilherme Winter celebram aniversário do filho

Giselle Itié e Guilherme Winter se reuniram para comemorar o aniversário de dois anos d filho, Pedro Luna. Os atores prepararam uma festa com o tema do filme de animação Moana, sendo o personagem Maui o grande destaque. Giselle compartilhou algumas fotos com os detalhes da festa de aniversário de Pedro, e mostrou que ela e Guilherme estava usando colares havaianos. "Festa do nosso amor, Pedro Luna! A la Maui. Obrigada equipe dos Sonhos. Vocês são INCRÍVEIS!", escreveu ela na legenda.

Pedro Luna completou 2 anos de vida em março e recebeu uma homenagem encantadora da mamãe coruja: "Amor maior. Meu ar dos últimos 02 anos - sem exagero, agradeço e muito por você ter me escolhido. PP Luna, você veio e me encheu de coragem para me tornar eu mesma. Agora só falta dormir ‘um pouquinho’ para poder curtir essa Giselle increveland*", disse ela em um trecho.